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29 октября, источник: Uzdaily.uz

ЧА U-23: Стали известны соперники сборной Узбекистана

В китайском городе Чанчжоу в гостинице Trader Fudu состоялась жеребьевка Чемпионата Азии по футболу среди игроков до 23-х лет.

Источник: Uzdaily.uz

В общей сложности в ЧА U-23 примут участие 16 сборных команд, в том числе и сборная Узбекистана. Команды были посеяны в 4 корзины.

По итогам жеребьёвки сборная Узбекистана расположилась в группе «А». На групповом этапе подопечные Равшана Хайдарова сыграют против сборных команд Китая, Катара и Омана.

Представляем вашему вниманию сформировавшиеся по итогам жребия группы:

Группа «А»: Китай, Катар, Узбекистан, Оман; Группа «B»: Япония, КНДР, Таиланд, Палестина; Группа «С»: Ирак, Иордания, Саудовская Аравия, Малайзия; Группа «D»: Южная Корея, Австралия, Сирия, Вьетнам.

Стоит отметить, что в период с 9 по 27 января 2018 года в Китае пройдет финальная часть Чемпионата Азии по футболу серди игроков до 23-х лет.

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