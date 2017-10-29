ЧА U-23: Стали известны соперники сборной Узбекистана

Источник: Uzdaily.uz

В общей сложности в ЧА U-23 примут участие 16 сборных команд, в том числе и сборная Узбекистана. Команды были посеяны в 4 корзины.

По итогам жеребьёвки сборная Узбекистана расположилась в группе «А». На групповом этапе подопечные Равшана Хайдарова сыграют против сборных команд Китая, Катара и Омана.

Представляем вашему вниманию сформировавшиеся по итогам жребия группы:

Группа «А»: Китай, Катар, Узбекистан, Оман; Группа «B»: Япония, КНДР, Таиланд, Палестина; Группа «С»: Ирак, Иордания, Саудовская Аравия, Малайзия; Группа «D»: Южная Корея, Австралия, Сирия, Вьетнам.