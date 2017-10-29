ЧА U-23: Стали известны соперники сборной Узбекистана
В китайском городе Чанчжоу в гостинице Trader Fudu состоялась жеребьевка Чемпионата Азии по футболу среди игроков до 23-х лет.
В китайском городе Чанчжоу в гостинице Trader Fudu состоялась жеребьевка Чемпионата Азии по футболу среди игроков до 23-х лет.
В общей сложности в ЧА U-23 примут участие 16 сборных команд, в том числе и сборная Узбекистана. Команды были посеяны в 4 корзины.
По итогам жеребьёвки сборная Узбекистана расположилась в группе «А». На групповом этапе подопечные Равшана Хайдарова сыграют против сборных команд Китая, Катара и Омана.
Представляем вашему вниманию сформировавшиеся по итогам жребия группы:
Стоит отметить, что в период с 9 по 27 января 2018 года в Китае пройдет финальная часть Чемпионата Азии по футболу серди игроков до 23-х лет.