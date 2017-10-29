«Пахтакор» формирует концепцию проекта нового стадиона
Футбольный клуб «Пахтакор» формирует концепцию проекта нового стадиона. Об этом сообщила
Футбольный клуб «Пахтакор» формирует концепцию проекта нового стадиона. Об этом сообщила
Клуб планирует строительство нового стадиона со всей прилегающей инфраструктурой, отвечающих всем современным требованиям.
По данным клуба, сейчас руководство ФК «Пахтакор» формирует концепцию проекта нового стадиона, в связи с чем проводит консультации с различными
В частности, клуб ведет работу с такими компаниями как Renaissance Construction (Турция), Arena Com (Германия), Oberhofer Stahlbau, Saraiva+Associados (Португалия).
Предварительные концепты будущего стадиона направлены на рассмотрение и согласование инвестору ФК «Пахтакор» — SFI Management Group. Лучший концепт будет взят за основу при проектировании нового стадиона.