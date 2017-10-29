Источник: Uzdaily.uz

Клуб планирует строительство нового стадиона со всей прилегающей инфраструктурой, отвечающих всем современным требованиям.

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По данным клуба, сейчас руководство ФК «Пахтакор» формирует концепцию проекта нового стадиона, в связи с чем проводит консультации с различными компаниями-проектировщиками.

В частности, клуб ведет работу с такими компаниями как Renaissance Construction (Турция), Arena Com (Германия), Oberhofer Stahlbau, Saraiva+Associados (Португалия).