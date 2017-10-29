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29 октября, источник: Uzdaily.uz

«Пахтакор» формирует концепцию проекта нового стадиона

Футбольный клуб «Пахтакор» формирует концепцию проекта нового стадиона. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Источник: Uzdaily.uz

Клуб планирует строительство нового стадиона со всей прилегающей инфраструктурой, отвечающих всем современным требованиям.

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По данным клуба, сейчас руководство ФК «Пахтакор» формирует концепцию проекта нового стадиона, в связи с чем проводит консультации с различными компаниями-проектировщиками.

В частности, клуб ведет работу с такими компаниями как Renaissance Construction (Турция), Arena Com (Германия), Oberhofer Stahlbau, Saraiva+Associados (Португалия).

Предварительные концепты будущего стадиона направлены на рассмотрение и согласование инвестору ФК «Пахтакор» — SFI Management Group. Лучший концепт будет взят за основу при проектировании нового стадиона.

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