Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Назван лучший способ мыть фрукты
В Крыму прокомментировали предложение Собчак о референдуме
Бузову – в премьеры: что припомнят Собчак перед выборами
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
СМИ: журналист поведал об особенностях новых пулеметов из РФ
Нагрубившего украинке поляка выгнали из телестудии
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Кадыров об атаке на Мосийчука в Киеве: жалкий шут
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
02:34 (мск), источник: РИА Новости

В США усыпили недавно привезенного из России амурского тигра

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сотрудники зоопарка в американском городе Денвер, штат Колорадо, усыпили привезенного в июле из России амурского тигра Мартина. Об этом сообщает The Denver Post.

Источник: РИА Новости

Мартин появился на свет в Московском зоопарке в июне 2014 года — в России его называли Умаром. В Денвер тигра привезли первого июля, но после того, как закончился период акклиматизации, его даже не успели показать публике. В конце октября хищник стал вялым и потерял аппетит.

Ветеринары диагностировали у животного «чрезвычайно агрессивную форму лейкемии». По словам сотрудников зоопарка, болезнь прогрессировала слишком быстро, и 27 октября тигра усыпили.

«Потерять такое красивое и величественное животное — это огромный удар для нас и наших коллег», — заявил замруководителя местной ветеринарии Скотт Ларсен.

Отмечается, что российские ветеринары не выявили у тигра каких-либо серьезных проблем со здоровьем перед отправкой в США.

Амурский тигр — один из самых редких видов диких кошек. На воле до сих пор обитают менее 400 особей.

Амурские тигры: есть ли будущее?
Во время загрузки произошла ошибка.
28 августа© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Сколько россиян проголосовали бы за Путина
Почему на самом деле Казахстан переходит на латиницу
Интерпол удалил запрос на Браудера из своей базы
В Североморске нашли мертвыми военного и его семью
Минобороны: сокращение бюджета не влияет на боеспособность армии
Школьников на едином уроке научат бороться с троллингом
Собчак высказалась о роли Сталина в истории страны
Власти Сирии продолжают считать Ракку оккупированным городом
В Британии нашествие осьминогов обеспокоило ученых
Спорт
«Локо» — чемпион. Пока – первого круга «Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь