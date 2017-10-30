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00:53 (мск), источник: Ежедневник.by

Экс-глава Минской области Борис Батура награжден церковным орденом Евфросинии Полоцкой

Соответствующий указ подписал митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел.

Источник: Ежедневник.by

Решение о награждении чиновника было принято в самом конце августа, но только недавно информация об этом была опубликована на сайте Белорусской провославной церкви.

Как сказано в свидетельстве о награждении, орден Борис Батура получил «во внимание к усердным трудам во славу святой Церкви Христовой и в связи с 70-летием со дня рождения».

Борис Батура является заместителем председателя попечительского совета женского монастыря в честь святой блаженной Ксении Петербургской в пос. Барань Борисовского района.

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