Карты, дети, пеликан: история происхождения медицинских символов
Чтение геральдических символов напоминает детектив с лихо закрученным сюжетом — если автор талантлив, нипочём не догадаешься, кто убийца.
Чтение геральдических символов напоминает детектив с лихо закрученным сюжетом — если автор талантлив, нипочём не догадаешься, кто убийца.
А в случае символики никогда не поймёшь, почему тот или иной объект призван изображать
И тоже предполагает забавные исключения. Скажем, истинные мастера детективного жанра запросто могут сообщить, кто убийца, в самом начале произведения. Признанный мастер детектива Конан Дойл в «Записках о Шерлоке Холмсе» один из рассказов назвал без затей и со вкусом: «Серебряный». В конце рассказа становится ясно, что жеребец с этой кличкой и был виновником загадочного убийства тренера на ипподроме.
Устами младенца
Примерно так же обстоят дела и с одним из самых распространённых символов педиатрии. Кто является объектом этой отрасли медицины? Правильно — дети. Кто по идее мог бы стать её символом? Самое очевидное решение — изображение ребёнка.
Именно эта мысль посетила светлые головы тех, кто в первой половине XIX столетия формировал собственно педиатрию. Или, как тогда её называли, «педиятрику». Которая «есть наука об отличительных особенностях, отправлениях и болезнях детского организма и основанном на тех особенностях сохранении здоровья и лечении болезней у детей». В качестве эмблемы было выбрано изображение спелёнатого младенца. Причём не абы какое, а с богатой историей.
Ospedale degli Innocenti (в переводе «больница» или «приют безгрешных») была открыта во Флоренции в 1445 г. Безгрешными в те времена именовались либо римские папы, либо новорождённые, брошенные матерями. Это было первое заведение подобного рода в Европе. Нет, приюты при монастырях бывали и раньше, но только здесь подошли к делу масштабно. На волне подъёма гуманистических настроений эпохи Возрождения задумали небывалое — устроить не просто приют или больницу, а заведение, которое системно работает с подкидышами, принимая грудничков и выпуская уже совершеннолетних людей.
За оформление этого долгостроя, который длился почти четверть века, отвечала династия скульпторов делла Роббиа. Конкретно — Лука и Андреа. Последний совершенно без задней мысли решил украсить фасад здания майоликовыми медальонами с изображением младенца в пелёнках. Всего медальонов было 14, и на каждом красовался этот персонаж. Пикантности ситуации добавляют два любопытных факта. Во‑первых, сам Андреа делла Роббиа был своего рода подкидышем — приёмным сыном главы мастерской Луки делла Роббиа. А во‑вторых, педиатры, стоявшие у истоков этой самостоятельной дисциплины, забыли договориться, какой именно младенец из 14 будет олицетворять их стезю, — мастер, как и полагалось, изобразил и детей, и пелёнки разными. Так сказать, на любой вкус.
А когда в буржуазной Латвии в период между Первой и Второй мировыми войнами устраивали благотворительную лотерею в пользу детей, выбрали изображение малыша, где пелёнками укутаны только ножки. Настоящая диалектика — единого канонического символа педиатрии попросту не существует. Но то, что есть, стопроцентно узнаваемо и ни с чем больше его не перепутаешь. Особенно если это сопровождается традиционным девизом буквально из уст младенца: «Лучше быть ухоженным, чем оплакиваемым».
Карты, дети, пеликан
Некогда в пределах Российской империи этот медицинский символ был гораздо более распространённым, чем красный крест сейчас. Более того, его постоянно видело перед собой огромное множество людей, прожигающих жизнь или просто проводящих время в сомнительном удовольствии.
Нигде карты не вошли в такое употребление, как у нас. В русской жизни карты — одна из непреложных и неизбежных стихий.
Добавить к словам Вяземского можно только одно: лицом этой самой стихии был пеликан, изображённый на рубашках отечественных карт. И тот же пеликан присутствовал на клейме, которым метили колоды карт иностранных.
Выбор такой экзотической для наших широт птицы объясняется довольно просто. Дело в том, что монополией на производство и клеймение игральных карт обладала дирекция Воспитательного дома — благотворительного учебного заведения для сирот и подкидышей. Екатерина II, основав это учреждение, считала, что средства, полученные от обслуживания индустрии азартных игр, должны идти на цели благие.
Вся продукция Воспитательного дома носила на себе фирменный знак — изображение пеликана с тремя птенцами. Старинную христианскую эмблему, восходящую к временам святого Августина.
В реальности пеликан, конечно, кормит птенцов не своей кровью, а рыбой, принесённой в огромном горловом мешке. Птенцы достают оттуда корм сами. Но часто торопятся и ранят родителей. Издалека это выглядит красиво — белая птица с грудью, обагрённой кровью. И припавшие к груди птенцы.
Это наводило на размышления. Но в разных традициях символ объясняли
Более поэтичная православная традиция видела в пеликане иное — символ жертвенной родительской любви. Именно по этой причине пеликан ещё на стадии проекта создания Воспитательного дома был утверждён его гербом с девизом: «Себя не жалея, питает птенцов».
Тайный свет
Той же жертвенностью пропитан и другой символ медицины — горящая свеча. Очень часто его сопровождают девизом: «Светя другим, сгораю сам». Очень высоко и красиво. Но рождение символа связано с делами печальными и противозаконными.
Оформился он в
Отчасти да. Но обусловлено оно конкретной причиной. Взлёт медицинской науки того времени был бы немыслим без грязной и опасной предварительной работы, которой было практическое изучение анатомии. То есть вскрытие трупов. Это дело находилось под строжайшим церковным запретом. Были и счастливчики, которые тайными преступными путями умели завладеть относительно свежим покойником. И они, конечно же, занимались вскрытием в глубокой тайне.
Сохранился экспрессивный рисунок, который приписывают то Микеланджело, то Караваджо — два человека вскрывают труп. А в грудную клетку покойного воткнута свеча. Освещение такой прибор мог дать тусклое, но относительно равномерное. А главное, его можно было скрыть даже за не очень плотными шторами.
Некоторое время спустя тяжесть угрозы ослабла — до иерархов Церкви наконец дошло, что никакого сатанизма в изучении анатомии нет. Вскрытие трупов стали проводить при дневном свете. Более того, маятник качнулся в противоположную сторону. Появилась и набрала популярность такая штука, как анатомический театр — публичное вскрытие покойных. В свечах уже не было никакой необходимости. Но они присутствовали на анатомическом столе всё равно. Правда, в единичном экземпляре — как символ того, с чего всё начиналось. И лишь потом свеча стала символизировать не только анатомию, но и медицинскую деятельность вообще.