Память под замком
Почему музей истории репрессий не пришелся к монастырскому двору? Разбирался Александр Трушин.
Почему музей истории репрессий не пришелся к монастырскому двору? Разбирался Александр Трушин.
«Огонек» побывал в бывшей «Сухановке» — одной из самых страшных чекистских тюрем. Располагалась она в старинном монастыре. Теперь монастырь восстановлен, а музей, рассказывающий о событиях 80-летней давности, закрыт.
Спецобъект 110
Сухановская тюрьма НКВД (с 1944 года — МГБ) появилась в ноябре 1938 года. Это о ней Александр Солженицын писал в «Архипелаге ГУЛАГ»: «самая страшная тюрьма, которая только есть в МГБ». Создавали ее ударными темпами: буквально за месяц 800 рабочих полностью перестроили бывший монастырь. Политических заключенных, в основном по 58-й статье, свозили сюда.
Многие умирали прямо на допросах или после них. Их сжигали в печи, оборудованной в одном из храмов. Иногда тут же расстреливали — и в печь. Тех, кто выживал в тюрьме, вывозили на расположенные в 5−6 километрах Бутовский полигон или расстрельный спецобъект «Коммунарка». Берия даже планировал для удобства проложить железную дорогу от «Сухановки» до Бутова, чтобы наладить вывоз узников на полигон смерти. Все продумано, все рядом. В кельях были камеры для узников, в подвалах — карцеры и помещения для пыток. Сюда завозили из нацистской Германии специальное пыточное оборудование. Хотя и своего, отечественного, тоже хватало (52 вида пыток насчитал один из заключенных «Сухановки» Александр Долган).
Первыми узниками здесь были сами чекисты — творцы Большого террора 1937 года: Николай Ежов просидел здесь 10 месяцев — до расстрела, в течение 1938-го через «Сухановку» прошли 332 руководителя НКВД, в следующем году — еще 1364 сотрудника рангом пониже. Затем пришла очередь военных: здесь были уничтожены один нарком ВМФ, три заместителя наркома обороны, 16 командующих военными округами, 25 их заместителей, 5 командующих флотилиями, 8 начальников военных академий, 33 командира корпусов, 76 командиров дивизий, 40 командиров бригад, 291 командир полка.
Здесь сидели жена Молотова Полина Жемчужина, Всеволод Мейерхольд, Исаак Бабель, разведчик Дмитрий Быстролетов (племянник Алексея Толстого), Николай Тютчев (племянник русского поэта). Сюда привозили арестованных по делу «геологов-вредителей», потом «врачей-убийц»…
Сухановский конвейер остановили только в 1952 году. Точнее, законсервировали (видимо, думали, что еще сможет пригодиться). Но в 1953-м Сталин умер, Берию расстреляли, и наступили другие времена: после обработки хлоркой и ремонта здесь открыли Учебный центр УВД Московской области. В 1992 году времена опять переменились: начали восстанавливать монастырь, а школу милиции унесли за стену.
Теперь на дворе 2017-й: монастырь восстановлен, купола блестят золотом, внутри — чистые выкрашенные корпуса, посажены цветы. Чисто, пустынно. Получается, прошлое закатали в ремонт?
Послушник Жижирин
И да, и нет: здесь еще в 2010 году был музей, который рассказывал об истории монастыря и недавней тоже. Об этом поведала 90-летняя Галина Ивановна Юдаева — председатель Видновского общества жертв политических репрессий (ее отец, священник, был расстрелян в 1932 году, семью, не дав собрать вещи, выгнали из дома в рождественскую ночь прямо на мороз). Каждый год 30 октября общество всем составом (сегодня числится 130 человек) приходит к большому поклонному кресту в память о жертвах «Сухановки». Там небольшой крест стоял давно, но подгнил и ветром его свалило. А этот, 7-метровый, установил бывший послушник монастыря Виктор Анатольевич Жижирин.
— Дело было так, — вспоминает Виктор Анатольевич, — я спросил у епископа Тихона, могу ли я заняться созданием музея.
Он удивился, сказал, что в монастыре такого послушания нет. И музей здесь не нужен. Но через некоторое время, словно нехотя, дал согласие: мол, занимайся, если хочешь, но в свободное от послушаний время.
Жижирин хотел. И начал искать экспонаты: обратился к работникам Центрального музея МВД на Селезневской улице и Музея истории ГУЛАГа, уговорил передать материалы вдову писателя Юрия Трифонова, некоторые экспонаты были найдены на территории монастыря. Жижирин создал макет сухановского карцера, в котором человек мог только стоять (в нем держали заключенных по несколько суток), и восковую фигуру Берии, которая производила неизменно жуткий эффект на посетителей.
А еще он познакомился с Лидией Головковой, сотрудницей отдела новейшей истории Русской православной церкви Православного
Прознав про музей, в
— Нехорошо поступил настоятель епископ Тихон, — сокрушается Галина Ивановна Юдаева.— Знаю, что Жижирин недавно приезжал в монастырь, просил настоятеля: возьмите меня, надо пополнять музей новыми материалами, буду бесплатно работать. Нет, не взяли… Говорят, в монастыре хотят эту комнату, где был музей, под пекарню сдать, а музей закрыть. Неужели так и сделают? Я ведь писала патриарху Кириллу о том, что надо бы установить стену с именами тех, кто сидел в Сухановской тюрьме, и к нам потом на собрание общества приезжал из патриархии епископ Серпуховской Роман, сказал, что дано благословение на это. Но так ничего потом и не сделали. И как все это понимать?..
Галина Ивановна не знает
Не знает и Виктор Анатольевич Жижирин. «Огонек» его разыскал: он живет в Сокольниках, в старом, еще довоенной постройки доме, в тесной квартирке на первом этаже с проваленными полами и сплошь заставленной написанными им иконами и картинами. Нашли его через сайт… «Стихи.ру» (да, он и стихи пишет тоже). Бывшему послушнику
Как он стал послушником? Почему пришел в «Сухановку»? Его рассказ печальный:
— Моя супруга Наталья была смертельно больна, и мы с нею ушли умирать в женский монастырь Александра Невского, в Талдомском районе. Там я три года был трудником — дрова колол, печи топил, на тракторе работал, всю мужскую работу тянул. Когда жены не стало в 2009 году, я пришел в
Правда, там все уже было вычищено. Но монахи, пришедшие в 92-м, когда монастырь был передан Церкви, рассказывали, что в подвалах находили человеческие кости. Их поначалу закопали у монастырской стены, но потом, видимо, опасаясь огласки, вывезли на мусорную свалку.
Жижирин знал о бывшей тюрьме. А созданию музея решил посвятить остаток жизни не случайно: через ГУЛАГ прошли два его дяди (один попал туда после освобождения из немецкого плена, второй — по доносу). Был еще один резон — символический. Поблизости от Центрального аэрогидродинамического института, где раньше работал Жижирин, стоит церковь Владимирской иконы Божией Матери. Там нес старческое служение схииеродиакон Антоний, выживший после казни на электрическом стуле, но потерявший зрение и прошедший северные и колымские лагеря. Антоний похоронен в
Но это для послушника значимые резоны. А для епископа, выходит, и не резоны вовсе…
Замурованная память
Лидия Головкова свою книгу о Сухановской тюрьме заканчивает горькой нотой: «Однажды, приехав в монастырь, я не нашла двери, за которой начиналась лестница, ведущая вниз, в жуткий подвал».
На этом месте была пустота, вернее, свежевыкрашенная ослепительно-белая стена. Как когда-то замуровали святые врата под колокольней, так теперь оказалось замурованным место сугубых страданий сухановских узников. Все повторяется…
Лидия Алексеевна рассказывает, что 10 лет писала в КГБ, потом в ФСБ запросы о Сухановской тюрьме. И ей отвечали: никакой информации нет. Но она ее находила — собирала материал по рассказам самих репрессированных. Потом, в середине 90-х, на
Сколько их? На сайте «Открытый список» (ru.openlist.wiki) собрана база данных о жертвах политических репрессий в СССР, она пополняется каждый день. На момент написания этого текста в ней числилось 2 833 014 записей…
Александр Трушин.