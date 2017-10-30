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03:33 (мск), источник: Восток Медиа

Сильный ветер вернётся в Хабаровский край в начале недели

Дневные температуры воздуха в понедельник опустятся.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 93% 739 мм рт. ст. 11 м/с

В Хабаровском крае сегодня, 30 октября, царствует сильный ветер. Его порывы будут достигать в отдельных районах до 18 метров в секунду. Температуры воздуха понизятся на территории всего региона, местами ниже нуля градусов.

В Хабаровске дневная температура понизится до 2−4 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до 2−4 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до −1…−3 °C. Возможен небольшой снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Советской Гавани дневная температура понизится до 3−5 °С. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 13−18 м/с.

В Охотске дневная температура понизится до −5…−7. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 4−6 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Чегдомыне дневная температура понизится до 0−2 °C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Аяне дневная температура снизится до −5…−7 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 13−18 м/с.

В Чумикане дневная температура упадёт до −2…−4 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Бикине дневная температура понизится до 4−6 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 0−2 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Троицком дневная температура понизится до 3−5 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

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