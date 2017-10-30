Сильный ветер вернётся в Хабаровский край в начале недели

В Хабаровском крае сегодня, 30 октября, царствует сильный ветер. Его порывы будут достигать в отдельных районах до 18 метров в секунду. Температуры воздуха понизятся на территории всего региона, местами ниже нуля градусов.

В Хабаровске дневная температура понизится до 2−4 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до 2−4 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до −1…−3 °C. Возможен небольшой снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Советской Гавани дневная температура понизится до 3−5 °С. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 13−18 м/с.

В Охотске дневная температура понизится до −5…−7. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 4−6 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Чегдомыне дневная температура понизится до 0−2 °C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Аяне дневная температура снизится до −5…−7 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 13−18 м/с.

В Чумикане дневная температура упадёт до −2…−4 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Бикине дневная температура понизится до 4−6 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 0−2 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.