Сильный ветер вернётся в Хабаровский край в начале недели
Дневные температуры воздуха в понедельник опустятся.
Дневные температуры воздуха в понедельник опустятся.
В Хабаровском крае сегодня, 30 октября, царствует сильный ветер. Его порывы будут достигать в отдельных районах до 18 метров в секунду. Температуры воздуха понизятся на территории всего региона, местами ниже нуля градусов.
В Хабаровске дневная температура понизится до 2−4 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.
В
В
В Советской Гавани дневная температура понизится до 3−5 °С. Без осадков. Скорость
В Охотске дневная температура понизится до −5…−7. Без существенных осадков. Скорость
В Вяземском дневная температура понизится до 4−6 °C. Без осадков. Скорость
В Чегдомыне дневная температура понизится до 0−2 °C. Без существенных осадков. Скорость
В Аяне дневная температура снизится до −5…−7 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 13−18 м/с.
В Чумикане дневная температура упадёт до −2…−4 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.
В Бикине дневная температура понизится до 4−6 °C. Без осадков. Скорость
В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 0−2 °C. Без осадков. Скорость
В Троицком дневная температура понизится до 3−5 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.