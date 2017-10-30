Жители Владивостока запасаются холодной водой
Отключения на нескольких улицах начнутся во вторник утром.
Отключения на нескольких улицах начнутся во вторник утром.
На этой неделе два дня — 31 октября и 1 ноября — во Владивостоке будут наблюдаться перебои с подачей холодной воды. Во всех случаях причиной является плановый ремонт, инициированный «Приморским водоканалом».
Во вторник 31 октября с 9 до 18 часов без воды останутся дома по следующим адресам:
50 лет ВЛКСМ: 28, 30, 30а, 30б, 30в;.
Вилкова: 15а, 15б;.
Коммунаров: 14;.
Патрокл: 11, 12, 13, 14;.
Полярная: 1/1, ½, 1/3, ¼, 1/5;.
Слуцкого: 11, 13, 16/1, 16/3, 17, 19.
С 10:00 до 16:00 — Стрельникова, 3, 6а, 8.
В среду 1 ноября с 9 до 19 часов воды не будет на улицах:
Жигура: 44, 50, 52, 52а;.
Каштановая: 11, 13, 15;.
Кипарисовая: 2, 4.
С 10 до 17 часов:
Александровича: 48, 48а, 50, 52;.
Анютинская: 14 — 30;.
1-я Восточная: 1 — 29;.
Восточная: 5а;.
Восточный проспект: 16 — 49;.
Режицкая: 9 — 16.
После 1 ноября «Приморский водоканал» устраивает перерыв в плановых отключениях. Они возобновятся только после трёхдневного праздничного уикенда — 7 ноября. По данным, которые сейчас есть на сайте предприятия, в следующий вторник с 9 до 17 часов воды не будет на проспекте 100-летия Владивостока, № 30 — 48.