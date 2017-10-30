Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
Бузову – в премьеры: что припомнят Собчак перед выборами
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
СМИ: журналист поведал об особенностях новых пулеметов из РФ
Нагрубившего украинке поляка выгнали из телестудии
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Кадыров об атаке на Мосийчука в Киеве: жалкий шут
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12100 лет Октябрьской революции
03:35 (мск), источник: Восток Медиа

Жители Владивостока запасаются холодной водой

Отключения на нескольких улицах начнутся во вторник утром.

Источник: Восток Медиа

На этой неделе два дня — 31 октября и 1 ноября — во Владивостоке будут наблюдаться перебои с подачей холодной воды. Во всех случаях причиной является плановый ремонт, инициированный «Приморским водоканалом».

Во вторник 31 октября с 9 до 18 часов без воды останутся дома по следующим адресам:

50 лет ВЛКСМ: 28, 30, 30а, 30б, 30в;.

Вилкова: 15а, 15б;.

Коммунаров: 14;.

Патрокл: 11, 12, 13, 14;.

Полярная: 1/1, ½, 1/3, ¼, 1/5;.

Слуцкого: 11, 13, 16/1, 16/3, 17, 19.

С 10:00 до 16:00 — Стрельникова, 3, 6а, 8.

В среду 1 ноября с 9 до 19 часов воды не будет на улицах:

Жигура: 44, 50, 52, 52а;.

Каштановая: 11, 13, 15;.

Кипарисовая: 2, 4.

С 10 до 17 часов:

Александровича: 48, 48а, 50, 52;.

Анютинская: 14 — 30;.

1-я Восточная: 1 — 29;.

Восточная: 5а;.

Восточный проспект: 16 — 49;.

Режицкая: 9 — 16.

После 1 ноября «Приморский водоканал» устраивает перерыв в плановых отключениях. Они возобновятся только после трёхдневного праздничного уикенда — 7 ноября. По данным, которые сейчас есть на сайте предприятия, в следующий вторник с 9 до 17 часов воды не будет на проспекте 100-летия Владивостока, № 30 — 48.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Андрей Тарасенко обезглавил мэрию Владивостока
Хабаровский «Амур» сразил лидеров «Востока» своим напором в овертайме
Интерпол удалил запрос на Браудера из своей базы
Глава Минздрава заявила о создании индивидуальных лекарств
Минобороны: сокращение бюджета не влияет на боеспособность армии
Школьников на едином уроке научат бороться с троллингом
В Конгрессе считают, что Трамп саботирует переговоры с КНДР
Власти Сирии продолжают считать Ракку оккупированным городом
В Британии нашествие осьминогов обеспокоило ученых
Спорт
«Локо» — чемпион. Пока – первого круга «Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь