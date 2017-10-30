Жители Владивостока запасаются холодной водой

Источник: Восток Медиа

На этой неделе два дня — 31 октября и 1 ноября — во Владивостоке будут наблюдаться перебои с подачей холодной воды. Во всех случаях причиной является плановый ремонт, инициированный «Приморским водоканалом».

Во вторник 31 октября с 9 до 18 часов без воды останутся дома по следующим адресам:

50 лет ВЛКСМ: 28, 30, 30а, 30б, 30в;.

Вилкова: 15а, 15б;.

Коммунаров: 14;.

Патрокл: 11, 12, 13, 14;.

Полярная: 1/1, ½, 1/3, ¼, 1/5;.

Слуцкого: 11, 13, 16/1, 16/3, 17, 19.

С 10:00 до 16:00 — Стрельникова, 3, 6а, 8.

В среду 1 ноября с 9 до 19 часов воды не будет на улицах:

Жигура: 44, 50, 52, 52а;.

Каштановая: 11, 13, 15;.

Кипарисовая: 2, 4.

С 10 до 17 часов:

Александровича: 48, 48а, 50, 52;.

Анютинская: 14 — 30;.

1-я Восточная: 1 — 29;.

Восточная: 5а;.

Восточный проспект: 16 — 49;.

Режицкая: 9 — 16.