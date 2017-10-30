Преимущества «Меркурия» хабаровчане ощутят постепенно

В Хабаровском крае завешается первый этап внедрения системы «Меркурий», предстоит второй и третий. С каждым из этапов покупатель будет все больше защищен от некачественной продукции, а производители от рутинной, но обязательной бумажной работы и беготни по инстанциям.



Напомним, полный отказ от бумажных носителей и перевод на электронный документооборот взаимоотношений поставщиков сырья, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также торговых сетей должен быть осуществлен к 1 января 2018 года. Они будут обязаны фиксировать движение товара в специальной онлайн системе «Меркурий». Это позволит повысить контроль за качеством, более точно отследить логистику и возможные нарушения правил сертификации. — «Меркурий» — это система электронной сертификации, которая избавит бизнес от бумажного документооборота. До недавнего времени, чтобы получить сертификат, нужно было оформить немало документов, причем на каждую партию продукции. Теперь нужен компьютер, код доступа в систему, который предприниматели получают у нас и 3−5 минут для оформления, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник государственного ветеринарного надзора и контроля управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю по Хабаровскому краю и ЕАО Кирилл Рябцев. По его словам в «Меркурии» будут задействованы все, кто занимается производством и переработкой. Система сэкономит не только массу времени предпринимателям, но и средств, ведь электронная сертификация бесплатная.