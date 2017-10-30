Военные железнодорожники провели разведку в Хабаровском крае

Военных подняли по учебной тревоге, после чего они совершили стокилометровый марш на штатной технике в указанный район. В это время подразделения антитеррора отбили атаку диверсионно-разведывательной группы условного противника, пытавшейся помешать продвижению колонны.

Военные должны были проложить железнодорожные пути для подвоза различных грузов передовым подразделениям. Железнодорожники провели разведку, обнаружили радиационно, химически и биологически опасные объекты, находившиеся на маршруте. Кроме того, они возвели насыпи для строительства железнодорожного полотна. При этом использовались землеройные комплексы.