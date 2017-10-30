Военные железнодорожники провели разведку в Хабаровском крае

Военных подняли по учебной тревоге, после чего они совершили стокилометровый марш на штатной технике в указанный район. В это время подразделения антитеррора отбили атаку
Военные должны были проложить железнодорожные пути для подвоза различных грузов передовым подразделениям. Железнодорожники провели разведку, обнаружили радиационно, химически и биологически опасные объекты, находившиеся на маршруте. Кроме того, они возвели насыпи для строительства железнодорожного полотна. При этом использовались землеройные комплексы.
«В завершении военнослужащие, используя путеукладчик, выполнили норматив по укладке 25 метровых звеньев, всего было проложено около 3 км путей. Также были отработаны задачи по балансировке, выправке, сверлению и пробивке рельс пороховыми зарядами. Данный метод используется в полевых условиях при отсутствии электричества», — говорится в сообщении