Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
В Крыму ответили на слова Собчак о новом референдуме
Реакция Кремля на сообщение о рассекреченных данных о Кеннеди
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
СМИ: журналист поведал об особенностях новых пулеметов из РФ
Нагрубившего украинке поляка выгнали из телестудии
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Кадыров об атаке на Мосийчука в Киеве: жалкий шут
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12100 лет Октябрьской революции
03:40 (мск), источник: Интерфакс

Глава Минздрава заявила о создании в России индивидуальных лекарств

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — В России созданы индивидуальные лекарства, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью газете «Известия», опубликованном в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«Да, они созданы для конкретного человека. (…) Это важно, потому что одна и та же опухоль по исходному клеточному составу в каждом организме персонифицирована, продолжает мутировать, и возникают персональные онкомаркеры», — заявила министр.

Читайте также
Минздрав РФ централизует закупку лекарств для пациентов с редкими болезнями

По словам Скворцовой, в будущем можно будет определить онкомаркеры с помощью жидкостной биопсии и добиться регресса онкологического заболевания, наработав индивидуальный «коктейль» из нескольких препаратов, нужных человеку.

В интервью министр также сообщила, что в ближайшем году пациенты смогут ознакомиться с клеточными технологиями лечения сахарного диабета, которые в будущем позволят отказаться от регулярных инсулиновых уколов.

«Мы можем фактически заменить клетки поджелудочной железы, продуцирующие инсулин. Они встраиваются в матрикс железы и начинают сами продуцировать гормон», — сказала Скворцова, вместе с тем, уточнив, что пока еще нельзя с уверенностью сказать, что этот метод лечения позволит диабетикам навсегда забыть об уколах.

Касаясь законотворческой деятельности, министр выразила надежду, что закон о донорстве органов человека и их трансплантации будет внесен в Госдуму РФ осенью.

«Мы очень надеемся, что в эту сессию он будет внесен и, может быть, рассмотрен в первом чтении», — заявила министр. Она отметила, что закон, который готовился пять лет, позволит создать прозрачную базу людей, нуждающихся в трансплантации органов, и волеизъявлений на донорство.

Минздрав меняет правила диспансеризации
Во время загрузки произошла ошибка.
23 октября© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Интерпол удалил запрос на Браудера из своей базы
Минобороны: сокращение бюджета не влияет на боеспособность армии
Школьников на едином уроке научат бороться с троллингом
В Конгрессе считают, что Трамп саботирует переговоры с КНДР
Власти Сирии продолжают считать Ракку оккупированным городом
В Британии нашествие осьминогов обеспокоило ученых
Спорт
«Локо» — чемпион. Пока – первого круга «Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь