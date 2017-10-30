Глава Минздрава заявила о создании в России индивидуальных лекарств

Источник: РИА "Новости"

«Да, они созданы для конкретного человека. (…) Это важно, потому что одна и та же опухоль по исходному клеточному составу в каждом организме персонифицирована, продолжает мутировать, и возникают персональные онкомаркеры», — заявила министр.

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По словам Скворцовой, в будущем можно будет определить онкомаркеры с помощью жидкостной биопсии и добиться регресса онкологического заболевания, наработав индивидуальный «коктейль» из нескольких препаратов, нужных человеку.

В интервью министр также сообщила, что в ближайшем году пациенты смогут ознакомиться с клеточными технологиями лечения сахарного диабета, которые в будущем позволят отказаться от регулярных инсулиновых уколов.

«Мы можем фактически заменить клетки поджелудочной железы, продуцирующие инсулин. Они встраиваются в матрикс железы и начинают сами продуцировать гормон», — сказала Скворцова, вместе с тем, уточнив, что пока еще нельзя с уверенностью сказать, что этот метод лечения позволит диабетикам навсегда забыть об уколах.

Касаясь законотворческой деятельности, министр выразила надежду, что закон о донорстве органов человека и их трансплантации будет внесен в Госдуму РФ осенью.