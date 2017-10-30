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03:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчанам расскажут, как кооперироваться на гектарах

Впервые в Хабаровске состоится Всероссийская конференция по освоению «дальневосточных гектаров».

Источник: Reuters

809 ноября в Хабаровске впервые состоится Всероссийская конференция по кооперации и малому предпринимательству на «дальневосточном гектаре». Ожидается, что в ней примут участие более 100 экспертов со всей России, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Программа конференции включает четыре блока:

— кооперация как принципиально уникальный подход к развитию экономики отрасли региона;.

-малое предпринимательство при освоении «дальневосточного гектара»;.

— развитие жилищного строительства на «дальневосточном гектаре»;.

— региональные продукты как основа развития кооперации на дальневосточных гектарах.

 — Мы пригласили выступить ведущих экспертов, представляющих кооперативное движение или ассоциации по поддержке бизнеса, которые расскажут, как о своем опыте, так и о перспективах развития кооперации на «дальневосточных гектарах», о существующих инструментах поддержки сбыта, — рассказал генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

Он также добавил, что предпосылки для объединения граждан изначально были заложены в федеральном законе о «дальневосточном гектаре», и кооперация — одна из основных тенденций реализации проекта на сегодняшний день. Она будет все более востребована и в процессе освоения участков, при планировании и обустройстве территории, строительстве домов, производстве продукции.

Правительство Хабаровского края выступает соорганизатором конференции. В регионе сейчас активно развивается кооперативное движение. Недавно были образованы несколько сельскохозяйственных объединений, руководители которых также примут участие в конференции.

 — На сегодняшний день Хабаровский край — один из лидеров по числу поданных заявок и выданных участков. В крае уже зарегистрировано более 7 тысяч договоров пользования по программе «Дальневосточный гектар». Это хороший результат. Вопросы сбыта сельскохозяйственной продукции, совместной обработки земли и использования техники — одни из наиболее актуальных. Важно, что на конференции мы сможем узнать из «первых уст» о наиболее успешных практиках развития кооперативов как в разных регионах Дальнего Востока, так и в центральных районах России, — отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Результатом всероссийской конференции станут готовые решения по вовлечению получателей «дальневосточных гектаров» в действующие кооперативы, а также инструменты по поддержке спроса на продукцию, произведенную на «дальневосточном гектаре».

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