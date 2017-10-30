Впервые за 15 лет в Приморье возобновлено производство женьшеня

Кроме того, в Староваровке завершаются земляные работы по подготовке площадей для будущих высадок корней. В апреле 2018 года продолжатся работы по высадке женьшеня. Тогда же специалисты ждут первые всходы материала, посаженного сейчас.

Панируется, что через пять лет посевы женьшеня достигнут площади в 20 гектаров. Первые корни товарной спелости также появятся только через пять лет, таков срок созревания качественного корня.

Предполагается, что женьшень будет поставляться на фармакологические предприятия России и на экспорт. В корне женьшеня содержится более сотни биологически активных веществ, благотворно влияющих на организм человека. Женьшень очень популярен в медицине Китая, Южной Кореи, Японии и других стран.