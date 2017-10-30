Озвучена сумма средней зарплаты приморцев
Новый размер прожиточного минимума установлен в Приморье, сообщает Deita. ru.
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Новый размер прожиточного минимума установлен в Приморье, сообщает Deita. ru.
Величина прожиточного минимума за III квартал 2017 года в среднем на душу населения установлена в размере 12397 рублей, в том числе по
Среднедушевой денежный доход населения за III квартал 2017 года, по оценке, достиг 33404 рубля в месяц, что составляет 2.7 прожиточных минимума — сообщает Приморскстат.
Михаил Грач.