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04:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Озвучена сумма средней зарплаты приморцев

Новый размер прожиточного минимума установлен в Приморье, сообщает Deita. ru.

Источник: Reuters

Величина прожиточного минимума за III квартал 2017 года в среднем на душу населения установлена в размере 12397 рублей, в том числе по социально-демографическим группам: трудоспособное население — 13054 рубля, пенсионеры — 9916 и дети — 13458 рублей.

Среднедушевой денежный доход населения за III квартал 2017 года, по оценке, достиг 33404 рубля в месяц, что составляет 2.7 прожиточных минимума — сообщает Приморскстат.

Михаил Грач.

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