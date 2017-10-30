Облачная и снежная погода придет в Красноярск в начале недели
Столбики термометров опустятся до -5°C.
Столбики термометров опустятся до -5°C.
В начале недели красноярцев ожидается снежная и облачная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 30 октября, температура воздуха опустится до -1°C, во второй половине потеплеет до +2°C. Весь день в городе будет идти снег. Ветер
«Местами ожидаются порывы западного ветра 15−18 м/с, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.
Во вторник, 31 октября, похолодает до −2…−4°C. Утром в Красноярске пройдет снег. Ветер стихнет до 3 м/с.
В среду, 1 ноября, синоптики обещают облачную погоду. Столбики термометров опустятся до −3…−5°C. Ветер