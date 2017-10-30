Облачная и снежная погода придет в Красноярск в начале недели

В начале недели красноярцев ожидается снежная и облачная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 30 октября, температура воздуха опустится до -1°C, во второй половине потеплеет до +2°C. Весь день в городе будет идти снег. Ветер северо-западный с порывами до 6 м/с.