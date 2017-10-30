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05:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Облачная и снежная погода придет в Красноярск в начале недели

Столбики термометров опустятся до -5°C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 87% 739 мм рт. ст. 15 м/с

В начале недели красноярцев ожидается снежная и облачная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 30 октября, температура воздуха опустится до -1°C, во второй половине потеплеет до +2°C. Весь день в городе будет идти снег. Ветер северо-западный с порывами до 6 м/с.

«Местами ожидаются порывы западного ветра 15−18 м/с, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

Во вторник, 31 октября, похолодает до −2…−4°C. Утром в Красноярске пройдет снег. Ветер стихнет до 3 м/с.

В среду, 1 ноября, синоптики обещают облачную погоду. Столбики термометров опустятся до −3…−5°C. Ветер юго-восточный с порывами до 4 м/с. Отметим, что резкое потепление до +9…+12°C придет в Красноярск в конце недели.

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Облачная и снежная погода придет в Красноярск в начале недели
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