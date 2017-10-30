Дорогу к деревне Новогрудинина отремонтировали в Иркутском районе

«Здесь раньше было гравийное покрытие, в минстрой поступало много обращений от граждан на плохое качество », — напомнил он. Сейчас на подъезде к Новогрудинина дорога заасфальтирована, выполнены пересечения и примыкания, съезды к домам и дворам, обустроены автобусные остановки и тротуары Сделано укрепление кюветов и откосов, проводятся работы по подключению электроосвещения.

Евгений Липатов также рассказал, что по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Шелехове осталось завершить работы по обеспечению безопасности дорожного движения на отремонтированных дорогах, включая установку искусственных дорожных неровностей, знаков, нанесение разметки, а также завершить ремонт дороги по ул. Кабельщиков. В Иркутске планируется подключить светофоры. Остались работы по технологическому присоединению линии электроосвещения к сетям на региональной дороге Иркутск — садоводство «Дорожный строитель».

Справка. С 2017 года в Иркутской области реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году в нормативное состояние привели 121,5 км автомобильных дорог (23,9 км федеральных дорог, 36,4 км региональных дорог, 30 км в г. Иркутске, 17,7 км в г. Ангарске, 13,5 км в г. Шелехове) и устранили 30 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (4 — на региональных дорогах, 24 — в Иркутске, 2 — в Ангарске).