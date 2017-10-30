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05:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

120-летний особняк-памятник планируют реконструировать в Иркутске

Памятник представляет собой одноэтажное здание с антресольным этажом и подвалом.

Источник: Reuters

Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области объявил запрос предложений на разработку проекта реставрации особняка Бутиных, в котором сейчас расположен Дом актера, сообщается на сайте госзакупок.

На означенную работу из бюджета Иркутской области направят почти 5 млн рублей: 2,7 в 2017 году, 2,29 в 2018-м. Заявки принимаются до 7 ноября, итоги должны подвести 8 ноября. Среди требований к подрядчику — опыт работ на похожих проектах в 2012—2016 годах.

Памятник представляет собой одноэтажное здание с антресольным этажом и подвалом.

Деревянный особняк был построен по проекту архитектора Алексея Кузнецова в 1886 году и является памятником истории и культуры регионального значения. До 1917 года в нем размещалась резиденция командующего войсками Иркутского военного округа. В годы революции в здании последовательно находились ЦИК Советов Сибири и центральный штаб рабоче-крестьянских дружин интернационалистов. В 1920—1923 годах здание занимал Иркутский губернский комитет РКП (б). Интерьеры были перепланированы для Дома актера в 1977—1979 годах.

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