120-летний особняк-памятник планируют реконструировать в Иркутске

Источник: Reuters

Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области объявил запрос предложений на разработку проекта реставрации особняка Бутиных, в котором сейчас расположен Дом актера, сообщается на сайте госзакупок.

На означенную работу из бюджета Иркутской области направят почти 5 млн рублей: 2,7 в 2017 году, 2,29 в 2018-м. Заявки принимаются до 7 ноября, итоги должны подвести 8 ноября. Среди требований к подрядчику — опыт работ на похожих проектах в 2012—2016 годах.

Памятник представляет собой одноэтажное здание с антресольным этажом и подвалом.