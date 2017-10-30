Восемь бутербродов за две минуты съела хабаровчанка на конкурсе

В воскресенье, 29 октября, хабаровчанка победила в конкурсе по поеданию бутербродов на скорость. Кроме нее в соревновании участвовали 14 мужчин. Как рассказал корреспонденту портала «Губерния» директор агентства по организации праздников «Альфа» Дмитрий Власов, все едоки получили призы от спонсоров — корзины с продуктами. Самая большая досталась победительнице.

Соревнования для любителей сэндвичей устроили на празднике «День бутерброда» в торговом центре «Южный парк».

«Идея такого мероприятия возникла у меня давно, но из-за отсутствия спонсоров воплотить ее в жизнь никак не удавалось. В этом году профинансировать праздник вызвались местные фермеры и один предприниматель из Якутии», — говорит Дмитрий Власов.

Гости праздника, которых было не менее 300, поучаствовали в шести конкурсах.

«Первым было “Домашнее задание” — в нем победила семья Шустеровых, которая сделала корабль из хлеба с листьями салата в качестве парусов. В конкурсе на самый оригинальный бутерброд победила Анастасия Гриценко. Следующее соревнование было для детей — победителем стал мальчик, который из представленных ингредиентов сделал бутерброд в виде автодвигателя. Следом был конкурс на самую высокую конструкцию из ветчины, колбасы, сыра и хлеба: рекорд — 27 сантиметров. Кроме того, двое мужчин разбили семь куриных яиц друг другу об лоб. По условиям шуточного боя шесть яиц были вареными, а одно — якобы сырым. На самом деле подвоха не было: все семь яиц были сварены вкрутую. Под конец праздника мы провели самый главный конкурс — поедание бутербродов. Участникам нужно было съесть 10 штук за две минуты, и поверьте — это нелегко. Все десять одолеть не удалось никому», — продолжает организатор.

К удивлению всех в последнем конкурсе победила миниатюрная девушка — за 120 секунд она съела восемь из десяти бутербродов. Ее ближайший соперник осилил семь.

«Победительница скоростного поедания бутербродов была единственной представительницей прекрасно пола среди участников. Она обошла 14 крепких и упитанных мужчин — такого результата не ожидали ни мы, ни гости праздника», — добавил директор агентства.

Шанс побить этот рекорд хабаровчане, скорее всего, получат в следующем году.