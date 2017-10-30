«Матильда» собрала за первый уикенд около ₽200 млн

Источник: РИА "Новости"

По данным портала, суммарно кинолента собрала 201,8 млн руб., включая предпродажи. Ранее Алексей Учитель сообщал, что за первые дни продажи билетов «Матильда» собрала 69 млн руб. Режиссер признавал, что ожидания от старта были больше.

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​Первым в рейтинге фильмов по итогам уикенда стала сказка «Последний богатырь» — полнометражный фильм Disney в России, снятый в партнерстве со студией Yellow, Black & White. Он собрал 415,7 млн руб.

Как пояснял Учитель, его киноленте не хватает рекламы на телевидении. «В первый уик-энд те, кто хотел сходить, посмотря​т. Но есть еще та часть аудитории “за сорок”, которую надо заманить», — говорил режиссер. По его словам, такую аудиторию можно заманить с помощью популярных телевизионных программ.