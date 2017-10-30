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06:25 (мск), источник: Newslab.ru

Максим Галкин подарил бабе Лене билеты в Италию

Известная красноярка приняла участие в съемках новой программы на Первом канале.

Красноярская путешественница Елена Ерхова, более известная как баба Лена, приняла участие в съемках нового проекта «Старше всех», который посвящен активным бабушкам и дедушкам. Передача вышла накануне, 29 октября, на Первом канале.

В студию 90-летняя баба Лена въехала на верблюде. Она рассказала ведущему программы Максиму Галкину о своих путешествиях. В конце встречи он подарил красноярке авиабилеты в Италию. Баба Лена поблагодарила ведущего.

Напомним, пожилая путешественница из Красноярска получила известность после того, как о ней рассказала москвичка Екатерина Папина, повстречавшая ее в Таиланде.

В декабре 2016 года в эфире программы «Модный приговор» известный певец Николай Басков подарил ей путевку в Таиланд. В начале сентября баба Лена посетила Италию и приняла участие в съемках передачи для крупнейшего немецкого канала RTL.

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