В Иркутске планируют развивать сеть филиалов поликлиник в новых микрорайонах

Главным врачам амбулаторно-поликлинических организаций поручено рассмотреть возможность создания в микрорайонах Иркутска филиалов поликлиник или офисов врачей общей практики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В министерстве прошло совещание, посвященное доступности амбулаторно-поликлинической помощи. По словам замминистра здравоохранения Иркутской области Галины Синьковой, городские поликлиники не справляются с растущим количеством пациентов.

«В настоящее время в Иркутске появляются новые микрорайоны, активно застраивается и Иркутский район. Границы между городом и районом стираются: население Иркутского района, проживающее в непосредственной близости к городским поликлиникам, хочет получать медицинскую помощь в них, а не в поликлиниках Иркутского района. В связи с этим поликлиники не справляются с потоком новых пациентов, что порождает обоснованные жалобы», — сообщила Галина Синькова.

Специалист отметила, что в новых микрорайонах застройщики не предусматривают строительство медицинских организаций, в результате жители вынуждены добираться до основного здания поликлиники. Выходом из ситуации могла бы стать организация филиалов или офисов врачей общей практики на первых этажах жилых зданий.