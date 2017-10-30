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06:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Пятнистая «крестница» Памелы Андерсен стала мамой в Приморье

Фотоловушки зафиксировали леопардессу с котенком на территории нацпарка (ФОТО).

6
фотографий
6
фотографий

Владивосток, 30 октября, PrimaMedia.

Самку дальневосточного леопарда Leo 38 °F, получившую имя от актрисы Памелы Андерсон, зафиксировали в сопровождении котенка. Судя по данным фотомониторинга «Земли леопарда», для леопардессы Памелы детеныш стал первенцем. Весть о прибавлении в семье «крестницы» очень обрадовала актрису, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».

Напомним, что сертификат Хранителя леопарда Памеле Андерсон вручили в декабре 2015 года в Кремле. О характере редкой кошки и мерах, направленных на ее защиту, актрисе рассказали спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и глава Минприроды России Сергей Донской. Проникнувшись симпатией к грациозной леопардессе, актриса нарекла ее своим именем — Памела.

В конце 2015 года молодая самка Leo 38 °F только вступала во взрослую жизнь. Будучи предельно осторожной, она появлялась перед камерами редко, в основном ночью. За два года характер кошки заметно изменился: она стала смелее и активнее. Теперь Памела фиксируется автоматическими камерами несколько раз в полгода. При этом не так давно фотоловушка «поймала» леопардессу в сопровождении уже достаточно взрослого котенка.

Впервые камера запечатлела леопарда-подростка послушно идущим след в след за матерью. Интересно, что до этого леопардессе Памеле около года удавалось скрывать своего малыша от посторонних взглядов.

«Судя по всему, самка леопарда Leo 38 °F — очень хорошая мать, чутко оберегающая своего детеныша, — говорит директор ФГБУ “Земля леопарда” Татьяна Барановская. — Это качество необходимо для сохранения популяции редкого зверя. Но также немалую роль в этом вопросе играет красота — как самой кошки, так и ее Хранительницы, ведь эта сила в прямом смысле помогает нам в спасении дальневосточного леопарда».

Весть о прибавлении в семье «крестницы» на «Земле леопарда» обрадовала Памелу Андерсон.

«Я очень рада за Памелу, материнство — чудесный дар, который никогда не исчезает. Я в восторге. Спасибо IFAW, Сергею Иванову, АНО “Дальневосточные леопарды” и правительству России за их ответственное отношение к возрождению и защите хрупкой популяции леопардов в России. Это потрясающая новость», — отметила Памела Андерсон.

Вероятно, совсем скоро котенок леопардессы Памелы отделится от матери. Повторная съемка подростка показала, что иногда он уже гуляет самостоятельно. Теперь ученые ждут, когда юный леопард найдет свой участок обитания и «отметится» другой фотоловушкой. Только после этого у нового члена леопардового сообщества появится свой идентификационный номер.

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