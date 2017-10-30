Пятнистая «крестница» Памелы Андерсен стала мамой в Приморье
Фотоловушки зафиксировали леопардессу с котенком на территории нацпарка (ФОТО).
Фотоловушки зафиксировали леопардессу с котенком на территории нацпарка (ФОТО).
Владивосток, 30 октября, PrimaMedia.
Самку дальневосточного леопарда Leo
Напомним, что сертификат Хранителя леопарда Памеле Андерсон вручили в декабре 2015 года в Кремле. О характере редкой кошки и мерах, направленных на ее защиту, актрисе рассказали спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и глава Минприроды России Сергей Донской. Проникнувшись симпатией к грациозной леопардессе, актриса нарекла ее своим именем — Памела.
В конце 2015 года молодая самка Leo
Впервые камера запечатлела
«Судя по всему, самка леопарда Leo
Весть о прибавлении в семье «крестницы» на «Земле леопарда» обрадовала Памелу Андерсон.
«Я очень рада за Памелу, материнство — чудесный дар, который никогда не исчезает. Я в восторге. Спасибо IFAW, Сергею Иванову, АНО “Дальневосточные леопарды” и правительству России за их ответственное отношение к возрождению и защите хрупкой популяции леопардов в России. Это потрясающая новость», — отметила Памела Андерсон.
Вероятно, совсем скоро котенок леопардессы Памелы отделится от матери. Повторная съемка подростка показала, что иногда он уже гуляет самостоятельно. Теперь ученые ждут, когда юный леопард найдет свой участок обитания и «отметится» другой фотоловушкой. Только после этого у нового члена леопардового сообщества появится свой идентификационный номер.