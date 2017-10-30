Пятнистая «крестница» Памелы Андерсен стала мамой в Приморье

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Владивосток, 30 октября, PrimaMedia.

Самку дальневосточного леопарда Leo 38 °F , получившую имя от актрисы Памелы Андерсон, зафиксировали в сопровождении котенка. Судя по данным фотомониторинга «Земли леопарда», для леопардессы Памелы детеныш стал первенцем. Весть о прибавлении в семье «крестницы» очень обрадовала актрису, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».

Напомним, что сертификат Хранителя леопарда Памеле Андерсон вручили в декабре 2015 года в Кремле. О характере редкой кошки и мерах, направленных на ее защиту, актрисе рассказали спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и глава Минприроды России Сергей Донской. Проникнувшись симпатией к грациозной леопардессе, актриса нарекла ее своим именем — Памела.

В конце 2015 года молодая самка Leo 38 °F только вступала во взрослую жизнь. Будучи предельно осторожной, она появлялась перед камерами редко, в основном ночью. За два года характер кошки заметно изменился: она стала смелее и активнее. Теперь Памела фиксируется автоматическими камерами несколько раз в полгода. При этом не так давно фотоловушка «поймала» леопардессу в сопровождении уже достаточно взрослого котенка.

Впервые камера запечатлела леопарда-подростка послушно идущим след в след за матерью. Интересно, что до этого леопардессе Памеле около года удавалось скрывать своего малыша от посторонних взглядов.

«Судя по всему, самка леопарда Leo 38 °F — очень хорошая мать, чутко оберегающая своего детеныша, — говорит директор ФГБУ “Земля леопарда” Татьяна Барановская. — Это качество необходимо для сохранения популяции редкого зверя. Но также немалую роль в этом вопросе играет красота — как самой кошки, так и ее Хранительницы, ведь эта сила в прямом смысле помогает нам в спасении дальневосточного леопарда».

Весть о прибавлении в семье «крестницы» на «Земле леопарда» обрадовала Памелу Андерсон.

«Я очень рада за Памелу, материнство — чудесный дар, который никогда не исчезает. Я в восторге. Спасибо IFAW, Сергею Иванову, АНО “Дальневосточные леопарды” и правительству России за их ответственное отношение к возрождению и защите хрупкой популяции леопардов в России. Это потрясающая новость», — отметила Памела Андерсон.