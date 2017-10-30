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11:23 (мск), источник: BFM.ru

Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество

Имущество корреспондента программы «Вести» оценили в астрофическую сумму — 1 622 800 927 рублей. Налог на имущество получился соответствующий — астрономический: 6 491 204 рубля.

Корреспонденту программы «Вести» пришел налог на имущество. Сумма в несколько миллионов рублей его сильно удивила. Так, домик площадью 150 квадратных метров в Подмосковье Кадастровая палата оценила более чем в полтора миллиарда рублей. При этом эксперты говорят, что этот налоговый сезон стартовал гораздо лучше прошлого.

«Письмо счастья» коллегу не обрадовало. Из текста следовало, что до 1 декабря ему придется отдать государству 6,5 млн рублей. За что?

Илья журналист «Участок в Подмосковной деревне Захарова Одинцовского района. Да, это, в общем-то, недешевое место, хотя у нас там обычный домик, это наследство супруги. Домик, поделенный с братом пополам, 150 метров, и в налоговом уведомлении указана кадастровая стоимость дома — 1 622 800 927 рублей, с чего вычли налог — 6 491 204 рубля. В налоговом органе сказали, что они попробуют аннулировать эту строчку и послать второй запрос в кадастровую палату, чтобы они адекватно оценили вот этот объект».

Илья признался, что девушки в налоговой тоже удивились сумме и добавили, что с такими случаями они пока не сталкивались, разве что собственнику квартиры в многоэтажке пришел налог сразу за весь дом. Эксперты напоминают, что налог с каждым годом будет расти, но темпы роста не должны превышать 20% в год. Правда, разбираться и восстанавливать справедливость чаще оказывается дороже, чем просто заплатить неправильно посчитанную сумму. В целом же, по сравнению с прошлым годом, и Кадастровая палата, и налоговая служба в этом сезоне работают лучше, говорит директор московского офиса компании Tax Consulting U.K. Эдуард Савуляк.

Эдуард Савуляк директор московского офиса компании Tax Consulting UK «Чем в хорошую сторону этот налоговый сезон отличается от прошлого? Тем, что людям хотя бы информация уже приходит. В прошлом году, как мы помним, до конца года ничего не приходило, поэтому до мая налоговый сезон сдвинули. Поэтому в этом году пока все идет хорошо. Второе — таких неадекватных переоценок вроде бы пока единицы, то есть нельзя говорить, что это повально, как это было практически у всех в прошлом году. Третье — хорошее отличие от прошлого года, — это то, что информация приходит о текущей недвижимости, то есть не о той, которая была десять лет назад, и приходит по реальным адресам, а не по адресам десятилетней давности, как тоже было в прошлом году. Это тоже хорошее отличие, хотя так и должно быть».

Несогласные с кадастровой оценкой могут оспорить данные в комиссии при Росреестре. Там Business FM сообщили, что только в первом квартале этого года было подано больше 7,5 тысячи соответствующих заявлений — это больше 21 тысячи объектов недвижимости. Примерно 60% — обращения юрлиц, остальные — «физики». Больше половины заявлений были удовлетворены.

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