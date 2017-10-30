Опиоиды: почему на них подсело столько американцев

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Существуют вполне законные основания для приема опиоидов. Их принимают для облегчения боли онкологические больные, а также пациенты, восстанавливающиеся после операции. Кодеин и морфин — это опиоиды.

Но если принимать их в большом количестве, то начнутся проблемы. И у США, несомненно, проблема есть.

По информации одного из комитетов американского конгресса, в штате Западная Вирджиния есть город с населением всего 400 человек, куда за два года было поставлено 9 млн опиоидных таблеток.

В масштабах всей страны в 2015 году от действия опиоидов умерли 33 тыс. человек, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

В эту цифру включены и смерти, наступившие в результате приема героина — запрещенного опиоида. Но почти в половине случаев в смерти людей были повинны обезболивающие препараты, выписанные по рецепту.

Так почему из всех стран для США эта проблема наиболее злободневна?

Есть несколько причин, но вот основные.

В соответствии с требованиями российского законодательства в статье не приводятся названия конкретных опиоидных препаратов и их производителей, а также места их распространения.

Американские врачи выписывают много рецептов

В отличие от большинства европейских стран, в США нет единой медицинской системы, оплачиваемой из налогов.

Американцам необходимо иметь собственную страховку, которую как правило оплачивает работодатель или государство.

«Большинство страховых планов, особенно для небогатых людей, не покрывают практически никакого лечения, кроме таблеток», — рассказывает преподаватель медицинского факультета Университета Западной Вирджинии Джудит Файнберг.

Допустим, у вас есть пациент 45 лет. У него боль в нижней части спины. Вы его обследуете и выявляете мышечный спазм. Лучшим методом лечения будет физиотерапия, но никто за нее не заплатит. Поэтому врачи с большой охотой достают рецептурные бланки. Даже если ваша страховка покрывает физиотерапию, вам, скорее всего, понадобится предварительное одобрение (страховой компании), а это масса потраченного времени и бумажной волокиты. Джудит Файнберг Преподаватель медицинского факультета Университета Западной Вирджинии

Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что объем выписанных рецептов упал на 18% по сравнению с пиком, пришедшимся на 2010 год. Но общая цифра все равно в три раза превышает показатель 1999 года.

«Я увидел этот препарат по телевизору»

США и Новая Зеландия — единственные страны, где разрешена телереклама рецептурных препаратов.

Согласно исследованию компании Kantar, траты фармацевтических компаний на рекламу в США в 2016 году достигли 6,4 млрд долларов, это на 64% больше, чем в 2012.

Ни один из 10 наиболее часто рекламировавшихся продуктов не был опиоидом. Но, по мнению Джудит Файнберг, массовая реклама опиоидов делает свое дело.

Когда работаешь врачом, люди могут сказать — я видел это лекарство по телевизору, вы можете мне его дать? Иногда они даже не догадываются, что уже принимают этот препарат. Они спрашивают про название брэнда, а я использовала непатентованное название. Джудит Файнберг

В 2015 году Американская медицинская ассоциация призвала запретить телевизионную рекламу рецептурных лекарств. Но этого не случилось.

Спустя три месяца масштабы опиоидной культуры Америки стали очевидны во время рекламной паузы «Супербоула» — финальной игры Национальной футбольной лиги. Это самое дорогое рекламное время на американском телевидении.

Минутная реклама была посвящена запору, возникающему как побочное действие приема опиоидов. В рекламе людям предлагали попросить врача подсказать им методы лечения, использующие рецептурные препараты.

Подарки врачам

В США считается нормальной практикой, когда фармацевтические компании обхаживают врачей, чтобы те продвигали их продукцию пациентам.

«Если вы врач в США, вы будете общаться с этими представляющими индустрию коммивояжерами, — объясняет профессор Стэнфордского университета Кит Хамфрис. — Как правило, они очень обходительные, дружелюбные, прекрасно одетые, милые, всем дарят подарки. Они устраивают званые ужины, спонсируют конференции, увеселительные поездки. Это влияет на перечень выписываемых лекарств».

Последние четыре года американское правительство публикует денежные суммы, выплачиваемые компаниями, выпускающими фармацевтическую продукцию или медицинские изделия.

Общая сумма за 2016 год составила 8 млрд долларов. Вознаграждения получили 630 тыс. человек.

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Например, один из производителей сильнодействующих опиоидов сделал почти 80 тыс. денежных выплат врачам на общую сумму более 7 млн долларов.

Проведенное в 2016 году исследование выявило связь между врачами, бесплатными обедами, которые оплачивали фармацевтические компании, и рецептами, которые они выписывали.

Исследование выяснило, что согласие на оплату обеда коррелировало с ростом числа выписанных рецептов на препараты, которые продвигали компании.

Фармацевтические компании утверждают, что их представители лишь делятся информацией с врачами. Но Кит Хамфрис полагает, что присутствует «коррумпирующее» влияние.

На каждый миллион американцев приходится примерно 50 тыс. доз опиоидных препаратов в день | Источник: Reuters

«Фармацевтическая индустрия нам необходима. И дело не в том, что это неправильно. Но нельзя позволять лисе охранять цыплят. Я бы предложил создать четкое разделение между производителями лекарств и структурами системы здравоохранения, занимающимися обучением и ведением бизнеса», — полагает он.

Фармацевтические компании тратят деньги на медицинских работников и учреждения и в других странах.

В 2016 году британские компании передали 153 млн долларов медицинским работникам и организациям за деятельность, не связанную с исследованиями.

Но хотя эта сумма была на 7% выше аналогичного показателя за 2015 год, она составила лишь 2% от американского показателя.

Пробел в образовании врачей

Ричард Франк преподает экономику здравоохранения в Гарвардской школе бизнеса. С 2009 по 2016 год, при администрации Барака Обамы, он работал в министерстве здравоохранения США.

Он считает, что медицинское образование в США оставляет желать лучшего.

Врачи практически не получают никакой подготовки в части применения обезболивающих. До недавнего времени у них были во многом ошибочные представления том, насколько некоторые продукты могут вызывать привыкание. Ричард Франк

И добавляет: «Пару лет назад я давал показания в конгрессе, когда работал в правительстве. Один из конгрессменов до политической карьеры работал торакальным хирургом. Он отметил, что его практически не обучали применению обезболивающих. Все, что он знал, он перенял от медсестер, с которыми работал».

В США нередки случаи смерти от передозирования опиатов | Источник: Reuters

Ричард Франк говорит, что медицинское образование — не единственная причина, по которой в США существует проблема с опиоидами. «Есть на кого в этой ситуации показать пальцем», — говорит он.

С его критическими словами согласна Джудит Файнберг.

«Врачи ничего не узнают о привыкании в медицинской школе, — говорит она. — Сейчас это меняется, но все, кто сейчас уже работают врачами, не имеют об этом знаний. Я услышала об опиоидных препаратах в разделе курса фармакологии, когда рассказывают про анестезию. На всю тему препаратов болеутоляющего действия отводилось не более двух часов. Люди мало знают об опиоидах. В программе обучения нет ничего про привыкание».

Ошибки ученых

В 1980 году доктор Хершел Джик написал короткое письмо в авторитетный журнал New England Journal of Medicine.

В нем говорилось, что «несмотря на широкое распространение наркосодержащих препаратов в больницах, развитие зависимости среди пациентов, ранее не страдавших какой-либо зависимостью, наблюдается редко».

Его утверждение было в дальнейшем опровергнуто, а текст письма в интернете сопровождается примечанием. Но письмо Джика имело серьезные последствия.

В этом году канадские исследователи сообщили, что письмо цитировалось 600 раз, и как правило с целью того, чтобы доказать отсутствие развития зависимости от опиоидных препаратов.

В конце 1990-х управление медицинских услуг для ветеранов добилось признания боли пятым признаком жизни.

К таковым также относятся температура тела, частота пульса, частота дыхания, артериальное давление.

Затем в 2001 году совместная комиссия, отвечающая за сертификацию 21 тыс. американских организаций и программ здравоохранения, установила стандарты для определения уровня боли и оказания помощи.

В 2016 году комиссия выпустила заявление, в котором говорилось, что все пытаются обвинить друг друга в проблеме опиоидов. В нем утверждается, что принятые ею стандарты 2011 года не требовали использования медикаментозных средств для снижения боли пациента.

Когда у человека наступает средний возраст, мало кто не испытывает какой-либо боли в теле. Джудит Файнберг

И добавляет, что в стране, где пациенты ставят оценки своим лечащим врачам, а низкие оценки могут повлиять на заработок врачей, поставленная оценка может зависеть от того, принимает ли пациент опиоиды.

Привычка принимать таблетки

По словам Кита Хамфриса, некоторые американцы полагают, что жизнь можно «починить».

«Мне 51 год. Если я пойду к американскому врачу и скажу: “Я пробежал марафон. Такой же марафон я бежал, когда мне было 30 лет. А теперь у меня все болит. Исправьте это”. И мой врач, наверное, попытается это справить. Во Франции врач бы сказал: “Такова жизнь. Выпей бокал вина, что тебе от меня нужно?”».

В 2016 году исследование сравнило, как выписывают опиоиды японские и американские врачи. Выяснилось, что японские врачи предлагают лечить сильную боль опиоидами в 46% случаев, а американские — в 97%.

«Безусловно, есть готовность и привычка давать опиоиды для обезболивания, которой более нигде нет. Другие страны справляются с болью более естественными способами», — говорит Файнберг.

Оуэн Эймос

Би-би-си