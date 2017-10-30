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06:36 (мск), источник: АиФ Иркутск

Мобильный пункт обогрева Приангарья провели спасатели

В случае возникновения ЧС спасатели будут взаимодействовать с другими специалистами экстренных служб.

Источник: РИА "Новости"

Оперативные группы Иркутской области готовы к реагированию на возможные ЧС, связанные с наступлением холодов и неблагоприятными прогнозами погоды. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Для спасения жизни жителей и гостей Приангарья в случае ЧП будет задействоваться мобильный пункт обогрева. Его готовность проверили областные спасатели специализированной пожарно-спасательной части. В состав мобильного пункта входят три палатки емкостью 90 мест, укомплектованные печками, электроагрегатами и световой башней, а также полевая кухня.

В условиях реальных происшествий на автодороге предусмотрено взаимодействие с экипажами ГИБДД, скорой медпомощи и дорожной службой. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в единую пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру «101».

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