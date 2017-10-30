Мобильный пункт обогрева Приангарья провели спасатели
В случае возникновения ЧС спасатели будут взаимодействовать с другими специалистами экстренных служб.
В случае возникновения ЧС спасатели будут взаимодействовать с другими специалистами экстренных служб.
Оперативные группы Иркутской области готовы к реагированию на возможные ЧС, связанные с наступлением холодов и неблагоприятными прогнозами погоды. Об этом сообщает
Для спасения жизни жителей и гостей Приангарья в случае ЧП будет задействоваться мобильный пункт обогрева. Его готовность проверили областные спасатели специализированной
В условиях реальных происшествий на автодороге предусмотрено взаимодействие с экипажами ГИБДД, скорой медпомощи и дорожной службой. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в единую