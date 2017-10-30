Мобильный пункт обогрева Приангарья провели спасатели

Источник: РИА "Новости"

Оперативные группы Иркутской области готовы к реагированию на возможные ЧС, связанные с наступлением холодов и неблагоприятными прогнозами погоды. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Для спасения жизни жителей и гостей Приангарья в случае ЧП будет задействоваться мобильный пункт обогрева. Его готовность проверили областные спасатели специализированной пожарно-спасательной части. В состав мобильного пункта входят три палатки емкостью 90 мест, укомплектованные печками, электроагрегатами и световой башней, а также полевая кухня.