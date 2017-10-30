Огненное шоу в День народного единства увидят новосибирцы

Российский певец Олег Газманов станет хедлайнером шоу в День народного единства. Начало выступления — в 18.15. Народный артист РФ исполнит гимн России, после чего он и группа «Эскадрон» отработают концертную программу. В заключение Олег Газманов и хор МВД Новосибирска исполнят песню «Россия, вперед!». В это время в Первомайском сквере начнется пиротехническое шоу, которое продлится с 18.45 до 19.00.

С 14.00 на главной сцене возле памятника Ленину в Театральном сквере начнутся выступления разнонациональных творческих коллективов Новосибирской области. Всего выступит более 25 коллективов, среди которых: Государственный академический Сибирский русский народный хор, коллективы колледжа культуры и искусств, ансамбль песни и танца «Чалдоны».

Слева от НОВАТа, со стороны улицы Орджоникидзе, разместится многонациональная гастрономическая площадка, состоящая из 11 павильонов русской, украинской, белорусской, узбекской, казахской, армянской и других кухонь народов России. Блюда, приготовленные профессиональными рестораторами, будут продаваться по умеренным ценам.

Около 18.00 на площади Ленина пройдет флешмоб #МЫЕДИНЫ. Во время выступления Сибирского русского народного хора зрители примут участие в большом многонациональном хороводе. Помогут им волонтеры, которые раздадут зрителям головные уборы с символикой события.

— Впервые такой флешмоб с участием хора мы провели в 2014 году, — рассказал министру культуры области Игорь Решетников. — Все участники получили незабываемые ощущения, и вскоре акция разошлась по стране. Красноярцы, например, думают, что это они авторы. Но в первый раз он состоялся именно в Новосибирске.