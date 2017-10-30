В заповеднике вблизи Хабаровска поселилась тигрица

В Большехехцирском заповеднике рядом с Хабаровском впервые за десять лет появилась тигрица. Учёные предполагают, что на следующий год самка может дать потомство, поскольку рядом живёт взрослый самец. К тому же, судя по результатам данных учёта прошлого года, на территорию Хехцира периодически заходят ещё несколько самцов.

Специалисты заметили самку весной этого года в районе реки Кабаньей. Тогда они опасались, что животное не живёт на территории. Однако недавно следы хищницы снова заметили на дороге.

«Судя по ширине пятки, тигрице около трёх лет. Живёт она на территории Малого Хехцира», — уточнил руководитель филиала «Большехехцирский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» Константин Шайдуров.

По информации пресс-службы программы «Амурский тигр», в конце декабря специалисты вновь отследят численность полосатых хищников, обитающих в границах заповедника.