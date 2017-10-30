Роспотребнадзор назвал нарушения в садиках Башкирии

В ходе проверок исследовано 371 проба питьевой воды по микробиологическим показателям, 240 — по санитарно-химическим показателям, из них не соответствуют гигиеническим нормативам соответственно 2,4% и 12,5% пробы. На пищеблоках исследовано 720 проб готовых блюд по микробиологическим показателям, из которых не соответствуют 26,3%, 390 проб — на калорийность и полноту вложения, из которых не соответствуют 10,2%. Контроль проводимой витаминизации определялся в 118 пробах, из них не соответствуют 20,3%. Исследовано 2656 смывов на бактерии группы кишечной палочки, дали положительные результаты 2% проб.