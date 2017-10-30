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06:56 (мск), источник: ИА Башинформ

Роспотребнадзор назвал нарушения в садиках Башкирии

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Инспекторы регионального Роспотребнадзора проверили 341 детский сад Башкирии и забраковали 26,3% проб пищи по микробиологическим показателям. Два процента проб дали положительный результат на кишечную палочку. Дошкольные организации проверялись как в плановом порядке, так и по жалобам родителей.

В ходе проверок исследовано 371 проба питьевой воды по микробиологическим показателям, 240 — по санитарно-химическим показателям, из них не соответствуют гигиеническим нормативам соответственно 2,4% и 12,5% пробы. На пищеблоках исследовано 720 проб готовых блюд по микробиологическим показателям, из которых не соответствуют 26,3%, 390 проб — на калорийность и полноту вложения, из которых не соответствуют 10,2%. Контроль проводимой витаминизации определялся в 118 пробах, из них не соответствуют 20,3%. Исследовано 2656 смывов на бактерии группы кишечной палочки, дали положительные результаты 2% проб.

Инспекторы провели 2570 замеров параметров микроклимата, в 2,7% измерений выявлено несоответствие санитарным нормам; 2065 замеров освещенности, из них не соответствуют 3,3% замеров.

По выявленным нарушениям санитарного законодательства в отношении должностных и ответственных лиц составлено 548 протоколов об административном правонарушении. В управления и отделы образования муниципалитетов направлены 33 представления об устранении причин правонарушения. В суды подано 9 исковых заявлений.

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