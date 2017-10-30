Аэропорт «Толмачево» перешел на зимнее расписание, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

«Службами авиапредприятия проведён комплекс профилактических мероприятий по подготовке наземного оборудования, средств механизации, зданий и сооружений в целях обеспечения их безотказной работы в зимний период», — отметили в аэропорту.

Для обслуживания воздушных судов в условиях низких температур приобретена противообледенительная жидкость, для поддержания состояния поверхности летного поля в эксплуатационных условиях — необходимые химреагенты, расходные материалы для снегоуборочных машин.

Персонал аэропорта прошёл периодическую подготовку, в том числе по особенностям работы в зимний период. Службы аэропорта Толмачёво готовы к работе в осенне-зимний период с учётом всех необходимых требований к обслуживанию пассажиров, воздушных судов, багажа и груза.

В предстоящем сезоне 2017/2018 гг. аэропорт Толмачёво предложит своим пассажирам обновлённое расписание с открытием новых направлений и возобновлением сезонных маршрутов.