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08:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Аэропорт «Толмачево» перешел на зимнее расписание

Зимнее расписание будет действовать с 29 октября 2017 года до 25 марта 2018 года, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Аэропорт «Толмачево» перешел на зимнее расписание, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

«Службами авиапредприятия проведён комплекс профилактических мероприятий по подготовке наземного оборудования, средств механизации, зданий и сооружений в целях обеспечения их безотказной работы в зимний период», — отметили в аэропорту.

Для обслуживания воздушных судов в условиях низких температур приобретена противообледенительная жидкость, для поддержания состояния поверхности летного поля в эксплуатационных условиях — необходимые химреагенты, расходные материалы для снегоуборочных машин.

Персонал аэропорта прошёл периодическую подготовку, в том числе по особенностям работы в зимний период. Службы аэропорта Толмачёво готовы к работе в осенне-зимний период с учётом всех необходимых требований к обслуживанию пассажиров, воздушных судов, багажа и груза.

В предстоящем сезоне 2017/2018 гг. аэропорт Толмачёво предложит своим пассажирам обновлённое расписание с открытием новых направлений и возобновлением сезонных маршрутов.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток «Толмачёво» по сравнению с прошлым годом вырос на 21%. Количество трансферных пассажиров аэропорта, по итогам девяти месяцев, увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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