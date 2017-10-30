Аэропорт «Толмачево» перешел на зимнее расписание
Зимнее расписание будет действовать с 29 октября 2017 года до 25 марта 2018 года, рассказали в
Зимнее расписание будет действовать с 29 октября 2017 года до 25 марта 2018 года, рассказали в
Аэропорт «Толмачево» перешел на зимнее расписание, рассказали в
«Службами авиапредприятия проведён комплекс профилактических мероприятий по подготовке наземного оборудования, средств механизации, зданий и сооружений в целях обеспечения их безотказной работы в зимний период», — отметили в аэропорту.
Для обслуживания воздушных судов в условиях низких температур приобретена противообледенительная жидкость, для поддержания состояния поверхности летного поля в эксплуатационных условиях — необходимые химреагенты, расходные материалы для снегоуборочных машин.
Персонал аэропорта прошёл периодическую подготовку, в том числе по особенностям работы в зимний период. Службы аэропорта Толмачёво готовы к работе в
В предстоящем сезоне 2017/2018 гг. аэропорт Толмачёво предложит своим пассажирам обновлённое расписание с открытием новых направлений и возобновлением сезонных маршрутов.
Ранее сообщалось, что пассажиропоток «Толмачёво» по сравнению с прошлым годом вырос на 21%. Количество трансферных пассажиров аэропорта, по итогам девяти месяцев, увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.