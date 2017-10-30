Сколько стоит уволить работника в Казахстане

Источник: Tengrinews

Прежде всего, как пояснили в ведомстве, понятие «увольнение работника» Трудовым кодексом Республики Казахстан не предусмотрено.

«В этой связи, можно предположить, что под данным термином в обиходе понимается расторжение или прекращение трудового договора», — ответили на вопрос в министерстве труда и социальных отношений.

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Согласно статье 131 Кодекса, при увольнении сотрудника, работодатель производит компенсационные выплаты в размере средней заработной платы за месяц в следующих случаях:

— при расторжении трудового договора по инициативе работодателя в случае ликвидации работодателя, как юридического лица либо прекращения деятельности работодателя, как физического лица;.

— при расторжении трудового договора по инициативе работодателя в случае сокращения численности или штата работников;.

— при расторжении трудового договора по инициативе работника в случае неисполнения работодателем условий трудового договора.

Если работодатель расторгает трудовой контракт с сотрудником по причине снижения объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, что повлекло ухудшение экономического состояния работодателя, то компенсационные выплаты производятся в размере средней заработной платы за два месяца. При этом, в трудовом, коллективном договорах или акте работодателя может предусматриваться более высокий размер компенсационной выплаты в связи с потерей работы.

Кроме того, согласно пункту 2 статьи 157 Кодекса в коллективный договор могут включаться положение о компенсационной выплате в случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя при достижении работником пенсионного возраста. В случае же, если трудовой договор расторгается по инициативе работника, то согласно пункту 2 статьи 96 Кодекса, ему выплачивается компенсация за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска.

«Разница компенсационных пакетов между случаями “увольнение работника по его инициативе” и “по инициативе работодателя” в том, что, при расторжении трудового договора по инициативе работодателя, он, в соответствии со статьей 131 Кодекса, возмещает работнику риски, связанные с потерей им работы (…) Указанные случаи (случаи, когда работодатель вынуждает работника написать заявление по собственному желанию — Прим. Авт.) возможно, связаны с нежеланием работодателя выплачивать работнику компенсационные выплаты, предусмотренных Кодексом, коллективных и трудовых договорах», — пояснили в ведомстве.

Также в министерстве разъяснили, в каких случаях расторжение трудового договора с сотрудниками не допускается. Согласно статье 53 Кодекса, под такие случаи подпадают граждане, которым осталось менее двух лет до достижения пенсионного возраста, если на это нет положительного решения комиссии, состоящей из равного числа представителей от работодателя и работников.

Согласно статьи 54 кодекса работодатель не имеет права расторгать трудовой договор в период временной нетрудоспособности и пребывания работника в отпуске, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1), 18), 20) и 23) пункта 1 статьи 52 настоящего Кодекса.