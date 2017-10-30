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15:51 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Потепление принесет на Средний Урал слякоть и гололедицу

Екатеринбург зальет дождем и завалит снегом.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 61% 750 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: УралИнформБюро

Последние дня октября — начало ноября в Свердловской области будут теплыми. По данным синоптиков, дожди будут сменяться снегом или мокрым снегом. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в Уральском УГМС.

Днем столбики термометров будут подниматься до плюс 6 градусов, по ночам на Среднем Урале будет подмораживать до минус 11, что приведет к ощутимому гололеду на улицах.

В Екатеринбурге температура воздуха в начале недели будет колебаться от минус 1 до плюс 5 градусов, уральскую столицу зальет дождем, на смену которому к четвергу придет снег. 3—4 ноября будут сопровождаться отрицательными температурами, но к воскресенью столбики термометров вновь перешагнут нулевую отметку.

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