Потепление принесет на Средний Урал слякоть и гололедицу
Екатеринбург зальет дождем и завалит снегом.
Екатеринбург зальет дождем и завалит снегом.
Последние дня октября — начало ноября в Свердловской области будут теплыми. По данным синоптиков, дожди будут сменяться снегом или мокрым снегом. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в Уральском УГМС.
Днем столбики термометров будут подниматься до плюс 6 градусов, по ночам на Среднем Урале будет подмораживать до минус 11, что приведет к ощутимому гололеду на улицах.
В Екатеринбурге температура воздуха в начале недели будет колебаться от минус 1 до плюс 5 градусов, уральскую столицу зальет дождем, на смену которому к четвергу придет снег.