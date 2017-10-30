Потепление принесет на Средний Урал слякоть и гололедицу

Источник: УралИнформБюро

Последние дня октября — начало ноября в Свердловской области будут теплыми. По данным синоптиков, дожди будут сменяться снегом или мокрым снегом. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в Уральском УГМС.

Днем столбики термометров будут подниматься до плюс 6 градусов, по ночам на Среднем Урале будет подмораживать до минус 11, что приведет к ощутимому гололеду на улицах.