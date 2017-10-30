Новосибирцы увидят знаменитого жгутоногого паука

В одном из контактных зоопарков Новосибирска проходит выставка с пауками из разных стран. 30 октября жителям города представят 20 видов членистоногих. Среди экспонатов есть тропический паук фрин.

Именно такой жгутоногий снимался в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня». В эпизоде известной киноленты на 10-сантиментовом фрине тренировались произносить заклятия ученики школы Хогвартс. Тропический паук имеет устрашающий вид и длинные ходильные ноги. Посетители выставки познакомятся также с другими представителями паукообразных, которых можно подержать в руках.