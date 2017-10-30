Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
В Крыму ответили на слова Собчак о новом референдуме
Реакция Кремля на сообщение о рассекреченных данных о Кеннеди
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
СМИ: журналист поведал об особенностях новых пулеметов из РФ
Нагрубившего украинке поляка выгнали из телестудии
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12Праздник миллиона огней
08:27 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирцы увидят знаменитого жгутоногого паука

Паука такого вида снимали в фильме «Гарри Поттер».

В одном из контактных зоопарков Новосибирска проходит выставка с пауками из разных стран. 30 октября жителям города представят 20 видов членистоногих. Среди экспонатов есть тропический паук фрин.

Именно такой жгутоногий снимался в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня». В эпизоде известной киноленты на 10-сантиментовом фрине тренировались произносить заклятия ученики школы Хогвартс. Тропический паук имеет устрашающий вид и длинные ходильные ноги. Посетители выставки познакомятся также с другими представителями паукообразных, которых можно подержать в руках.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Водителя, возившего односельчан бесплатно, оштрафовали на 50 тысяч
Минздрав: в России создали индивидуальные лекарства
«Матильда» собрала за первый уикенд около 200 млн рублей
Минобороны: сокращение бюджета не влияет на боеспособность армии
Школьников на едином уроке научат бороться с троллингом
Опрос: менее половины россиян выступают за поддержку ДНР и ЛНР
Reuters: не менее шести человек погибли из-за урагана в Европе
В Британии нашествие осьминогов обеспокоило ученых
Спорт
«Локо» — чемпион. Пока – первого круга «Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь