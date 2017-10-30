Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Две категории пенсионеров, порядок выплат которым хотят изменить
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
СМИ: журналист поведал об особенностях новых пулеметов из РФ
Нагрубившего украинке поляка выгнали из телестудии
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ-2018
Дональд Трамп остался без башни в Грузии
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Праздник миллиона огней
08:06 (мск), источник: Informburo.kz

Название аэропорта Астаны Nursultan Nazarbayev появится с 1 ноября на билетах

Комитет гражданской авиации также прорабатывает изменение трёхбуквенного кода TSE, присваиваемого Международной ассоциацией воздушного транспорта.

Источник: Informburo.kz

На официальном сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), отображено новое название аэропорта города Астана — Nursultan Nazarbayev, сообщает Комитет гражданской авиации РК.

Читайте также
Названа необходимость апострофов в новом казахском алфавите

«Новое название аэропорта будет опубликовано в официальном ежемесячном бюллетене ИАТА 1 ноября 2017 года, после чего провайдеры глобальных систем бронирования авиабилетов (Amadeus, SITA) должны внести соответствующие изменения для последующего отображения данной информации как в сетях продаж, так и на билетах», — говорится в сообщении.

Таким образом, в последующем на авиабилетах по направлению в/из Астаны будет отображено новое наименование аэропорта — Nursultan Nazarbayev. Также прорабатывается вопрос изменения трёхбуквенного кода TSE.

В июне сообщалось, что возможность изменения кода астанинского аэропорта с TSE на другой обсуждается с Международной ассоциацией воздушного транспорта уже несколько лет.

Согласно постановлению Правительства от 20 июня, аэропорт Астаны получил новое название — Международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев». С подобной инициативой выступали депутаты, которые предложили отметить выдающийся вклад в строительство государства первого президента Казахстана.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
Штаб Собчак обсудил три схемы выдвижения в президенты
«Матильда» собрала за первый уикенд около 200 млн рублей
Минобороны: сокращение бюджета не влияет на боеспособность армии
Глава Минздрава заявила о создании индивидуальных лекарств
Опрос: менее половины россиян выступают за поддержку ДНР и ЛНР
Reuters: не менее шести человек погибли из-за урагана в Европе
В Британии нашествие осьминогов обеспокоило ученых
Спорт
«Локо» — чемпион. Пока – первого круга «Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь