Название аэропорта Астаны Nursultan Nazarbayev появится с 1 ноября на билетах
Комитет гражданской авиации также прорабатывает изменение трёхбуквенного кода TSE, присваиваемого Международной ассоциацией воздушного транспорта.
Комитет гражданской авиации также прорабатывает изменение трёхбуквенного кода TSE, присваиваемого Международной ассоциацией воздушного транспорта.
На официальном сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), отображено новое название аэропорта города Астана — Nursultan Nazarbayev, сообщает Комитет гражданской авиации РК.
«Новое название аэропорта будет опубликовано в официальном ежемесячном бюллетене ИАТА 1 ноября 2017 года, после чего провайдеры глобальных систем бронирования авиабилетов (Amadeus, SITA) должны внести соответствующие изменения для последующего отображения данной информации как в сетях продаж, так и на билетах», — говорится в сообщении.
Таким образом, в последующем на авиабилетах по направлению в/из Астаны будет отображено новое наименование аэропорта — Nursultan Nazarbayev. Также прорабатывается вопрос изменения трёхбуквенного кода TSE.
В июне сообщалось, что возможность изменения кода астанинского аэропорта с TSE на другой обсуждается с Международной ассоциацией воздушного транспорта уже несколько лет.
Согласно постановлению Правительства от 20 июня, аэропорт Астаны получил новое название — Международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев». С подобной инициативой выступали депутаты, которые предложили отметить выдающийся вклад в строительство государства первого президента Казахстана.