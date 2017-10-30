Название аэропорта Астаны Nursultan Nazarbayev появится с 1 ноября на билетах

Источник: Informburo.kz

На официальном сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), отображено новое название аэропорта города Астана — Nursultan Nazarbayev, сообщает Комитет гражданской авиации РК.

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«Новое название аэропорта будет опубликовано в официальном ежемесячном бюллетене ИАТА 1 ноября 2017 года, после чего провайдеры глобальных систем бронирования авиабилетов (Amadeus, SITA) должны внести соответствующие изменения для последующего отображения данной информации как в сетях продаж, так и на билетах», — говорится в сообщении.

Таким образом, в последующем на авиабилетах по направлению в/из Астаны будет отображено новое наименование аэропорта — Nursultan Nazarbayev. Также прорабатывается вопрос изменения трёхбуквенного кода TSE.

В июне сообщалось, что возможность изменения кода астанинского аэропорта с TSE на другой обсуждается с Международной ассоциацией воздушного транспорта уже несколько лет.