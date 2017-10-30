Самый молодой депутат мажилиса женился

Источник: 365info.kz

Торжество, согласно постам в социальных сетях, прошло в одном из ресторанов Кызылорды.

Свадьба прошла по казахским обычаям, так как Шиповских вырос в приемной казахской семье. Депутат в совершенстве владеет казахским и русским языками.

Геннадий Шиповских стал депутатом мажилиса в 2016 году, когда ему было всего 26 лет. Ранее он работал помощником машиниста в Кызылорде.