Самый молодой депутат мажилиса женился
28-летний мажилисмен Геннадий Шиповских женился на девушке по имени Мольдир.
28-летний мажилисмен Геннадий Шиповских женился на девушке по имени Мольдир.
Торжество, согласно постам в социальных сетях, прошло в одном из ресторанов Кызылорды.
Свадьба прошла по казахским обычаям, так как Шиповских вырос в приемной казахской семье. Депутат в совершенстве владеет казахским и русским языками.
Геннадий Шиповских стал депутатом мажилиса в 2016 году, когда ему было всего 26 лет. Ранее он работал помощником машиниста в Кызылорде.
Вскоре после рождения Геннадия его родители погибли. Мальчик попал в детский дом, откуда его на воспитание взяла приемная семья.