Красноярцам показали изнутри новый терминал аэропорта «Емельяново»

Напомним, 11 ноября 500 добровольцев протестируют новый терминал красноярского аэропорта. В работу его планируют запустить в декабре этого года. Терминал будет иметь пропускную способность не менее 2,5 млн пассажиров в год. Обслуживать он будет как внутренние, так и международные рейсы. В аэровокзале площадью 50 тыс. кв. метров оборудуют 6 телескопических трапов, 4 эскалатора, 21 лифт и 4 подъемника.