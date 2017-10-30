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07:53 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцам показали изнутри новый терминал аэропорта «Емельяново»

В эксплуатацию его введут в декабре этого года.

Источник: РИА "Новости"

Представители красноярского аэропорта «Емельяново» показали новый терминал с оборудованием. В настоящее время работы по реконструкции продолжаются.

«Начали установку навигации, полностью смонтирована и опробована самая современная багажная система, установлены стойки регистрации», — рассказали накануне в пресс-службе аэропорта.

Напомним, 11 ноября 500 добровольцев протестируют новый терминал красноярского аэропорта. В работу его планируют запустить в декабре этого года. Терминал будет иметь пропускную способность не менее 2,5 млн пассажиров в год. Обслуживать он будет как внутренние, так и международные рейсы. В аэровокзале площадью 50 тыс. кв. метров оборудуют 6 телескопических трапов, 4 эскалатора, 21 лифт и 4 подъемника.

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