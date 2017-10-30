В Екатеринбурге скончался известный джазмен

В столице Урала не стало «дедушки уральского джаза» Николая Баранова. Об этом в соцсетях написали коллеги музыканта.

«Ушел из жизни замечательный человек, джазовый музыкант, пианист, композитор, аранжировщик, педагог, руководитель джаз-оркестра Уральского театра эстрады, Заслуженный артист России Николай Сергеевич Баранов. Николай Сергеевич был наставником и добрым другом коллектива “Юниджаз”. Практически вся наша концертная программа — блестящие аранжировки Мастера», — написала на своей странице руководитель детского коллектива «Юниджаз» Лирина Князькова.

Заслуженный артист России начал свою музыкальную карьеру в 1967 году с полуподпольного концерта в Свердловске. Позже был преподавателем, заведующим эстрадно-джазовым отделением музыкального училища имени Чайковского. Последние 25 лет он руководил джаз-оркестром Театра эстрады.

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«Слушателям клуба Николай Сергеевич знаком по великолепным выступлениям в EverJazz его знаменитого биг-бэнда. На этих концертах для многих людей он открыл живое звучание классических композиций джаза и показал невероятную свободу и энергетику этой, лучшей на свете, музыки», — выразило свои соболезнования руководство клуба EverJazz.