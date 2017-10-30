В Екатеринбурге скончался известный джазмен
Николай Баранов.
Николай Баранов.
В столице Урала не стало «дедушки уральского джаза» Николая Баранова. Об этом в соцсетях написали коллеги музыканта.
«Ушел из жизни замечательный человек, джазовый музыкант, пианист, композитор, аранжировщик, педагог, руководитель
Заслуженный артист России начал свою музыкальную карьеру в 1967 году с полуподпольного концерта в Свердловске. Позже был преподавателем, заведующим
«Слушателям клуба Николай Сергеевич знаком по великолепным выступлениям в EverJazz его знаменитого
Музыкант, композитор и дирижер скончался на 71 году жизни, передает «Уралинформбюро».