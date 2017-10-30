Жителей Ленинского района удивил необычный «снеговик» на дороге
Народная скульптура из снега появилась на перекрестке улиц Новороссийская и Лизы Чайкиной.
Народная скульптура из снега появилась на перекрестке улиц Новороссийская и Лизы Чайкиной.
Жители Ленинского района Челябинска заметили посреди дороги на перекрестке улиц Новороссийская и Лизы Чайкиной необычную скульптуру из снега. Фотографии находки появились в социальных сетях и вызвали противоречивые мнения среди горожан.
«Видно, что творцы старались, но почему слепили именно этот орган. Можно же было сделать
Другой житель города высказывается так: «Это просто отвратительно, за такое нужно штраф выписывать».
Отметим, что ранее челябинцы устанавливали на дорогах неподходящие предметы, чтобы закрыть опасные ямы или колодцы. К какой проблеме хотел привлечь автор данного «изваяния», остается загадкой.