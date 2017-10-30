Омская ТЭЦ-3 сбрасывала вредные вещества прямо в Иртыш
Прокуратура обязала предприятие построить очистные сооружения.
Прокуратура обязала предприятие построить очистные сооружения.
Прокуратура Советского округа во время проверки охраны водных объектов обнаружила, что АО «ТГК-11» нарушают закон. СП ТЭЦ-3 АО «ТГК-11» сбрасывали в Иртыш вредные вещества. При этом превышая установленные нормативы.
При этом региональное управление Росприронадзора не раз выявляло, что предприятие загрязняет реку вредными веществами.
Прокуратура вынесла директору «ТГК-11» представление и направила в суд иск. Ведомство требует признать, что предприятия, не пытаясь
Центральный районный суд полностью удовлетворил иск, сейчас прокуратура контролирует реальное исполнение судебного решения .