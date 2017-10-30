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08:03 (мск), источник: Om1.ru

Омская ТЭЦ-3 сбрасывала вредные вещества прямо в Иртыш

Прокуратура обязала предприятие построить очистные сооружения.

Прокуратура Советского округа во время проверки охраны водных объектов обнаружила, что АО «ТГК-11» нарушают закон. СП ТЭЦ-3 АО «ТГК-11» сбрасывали в Иртыш вредные вещества. При этом превышая установленные нормативы.

При этом региональное управление Росприронадзора не раз выявляло, что предприятие загрязняет реку вредными веществами.

Прокуратура вынесла директору «ТГК-11» представление и направила в суд иск. Ведомство требует признать, что предприятия, не пытаясь как-то повлиять на снижение сброса загрязняющих веществ в реку, поступает незаконно. Также прокуратура потребовала построить очистные сооружения на предприятии.

Центральный районный суд полностью удовлетворил иск, сейчас прокуратура контролирует реальное исполнение судебного решения .

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