Омская ТЭЦ-3 сбрасывала вредные вещества прямо в Иртыш

Прокуратура Советского округа во время проверки охраны водных объектов обнаружила, что АО «ТГК-11» нарушают закон. СП ТЭЦ-3 АО «ТГК-11» сбрасывали в Иртыш вредные вещества. При этом превышая установленные нормативы.

При этом региональное управление Росприронадзора не раз выявляло, что предприятие загрязняет реку вредными веществами.

Прокуратура вынесла директору «ТГК-11» представление и направила в суд иск. Ведомство требует признать, что предприятия, не пытаясь как-то повлиять на снижение сброса загрязняющих веществ в реку, поступает незаконно. Также прокуратура потребовала построить очистные сооружения на предприятии.