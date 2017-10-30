Омичей ждут три выходных подряд
Ближайшие выходные начнутся у жителей Омска в субботу, 4 ноября, а рабочие дни начнутся только во вторник, 7 ноября.
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Ближайшие выходные начнутся у жителей Омска в субботу, 4 ноября, а рабочие дни начнутся только во вторник, 7 ноября.
4 ноября в России в честь окончания Смутного времени ежегодно отмечается День народного единства. В этот день в 1612 году воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взяли штурмом
4 ноября является официальным выходным. В 2017 году он выпадает на субботу, в связи с чем россияне будут отдыхать еще один день дополнительно — в понедельник, 6 ноября.
Россияне вернутся на работу только 7 ноября — как раз день 100-летия Октябрьской революции.