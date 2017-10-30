Омичей ждут три выходных подряд

4 ноября в России в честь окончания Смутного времени ежегодно отмечается День народного единства. В этот день в 1612 году воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взяли штурмом Китай-город, тем самым освободив Москву от поляков. Причиной появления Дня народного единства стала отмена празднования Дня Великой Октябрьской Социалистической революции — 7 ноября.

4 ноября является официальным выходным. В 2017 году он выпадает на субботу, в связи с чем россияне будут отдыхать еще один день дополнительно — в понедельник, 6 ноября.