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08:02 (мск), источник: СуперОмск

Омичей ждут три выходных подряд

Ближайшие выходные начнутся у жителей Омска в субботу, 4 ноября, а рабочие дни начнутся только во вторник, 7 ноября.

4 ноября в России в честь окончания Смутного времени ежегодно отмечается День народного единства. В этот день в 1612 году воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взяли штурмом Китай-город, тем самым освободив Москву от поляков. Причиной появления Дня народного единства стала отмена празднования Дня Великой Октябрьской Социалистической революции — 7 ноября.

4 ноября является официальным выходным. В 2017 году он выпадает на субботу, в связи с чем россияне будут отдыхать еще один день дополнительно — в понедельник, 6 ноября.

Россияне вернутся на работу только 7 ноября — как раз день 100-летия Октябрьской революции.

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