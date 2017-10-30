Задержанный в Ташкенте рейс прибыл в Нью-Йорк
Рейс HY-101 благополучно прибыл в аэропорт Джона Кеннеди города
Рейс HY-101 благополучно прибыл в аэропорт Джона Кеннеди города
Движение обратного рейса и прибытие в аэропорт Ташкента планируется по расписанию, сообщает
Напомним, в воскресенье, 29 октября, на 1 час 30 минут был задержан прямой рейс по маршруту Ташкент — Нью Йорк. Причиной задержки стало закрытие воздушного пространства в зоне ответственности Мурманского центра обслуживания воздушного движения.