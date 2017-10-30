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08:39 (мск), источник: Kommersant.uz

Задержанный в Ташкенте рейс прибыл в Нью-Йорк

Рейс HY-101 благополучно прибыл в аэропорт Джона Кеннеди города Нью-Йорка.

Источник: Kommersant.uz

Движение обратного рейса и прибытие в аэропорт Ташкента планируется по расписанию, сообщает пресс-служба национальной авиакомпании.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, на 1 час 30 минут был задержан прямой рейс по маршруту Ташкент — Нью Йорк. Причиной задержки стало закрытие воздушного пространства в зоне ответственности Мурманского центра обслуживания воздушного движения.

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