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08:08 (мск), источник: Восток Медиа

Не хлебом единым: в Хабаровске открыли сбор продуктов для нуждающихся

Многодетным и беременным закупят крупы и масло, а бездомных обеспечат лапшой.

В дальневосточной столице на базе краудфандинговой площадки начался сбор денег на покупку продуктов питания для нуждающихся. Инициативу сотрудников отдела по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии уже поддержали шесть человек. Акция продлится ещё 55 дней.

Сейчас на счету чуть больше четырёх тысяч рублей. Всего для проекта нужно собрать 105 тысяч. На эти деньги организаторы сбора закупят детское питание, мясные и рыбные консервы, растительное масло, муку, крупы, сахар. Продукты приобретут для гуманитарного склада епархии, где помощь получают многодетные семьи, одинокие матери, пенсионеры и бездомные.

«Количество обращений постоянно растёт, и вместо запланированных нами 50 семей в месяц бывает уже втрое больше. Люди, попавшие в тяжёлую ситуацию, просят о самом необходимом — пропитании», — отмечают организаторы на сайте проекта.

Для бездомных купят лапшу быстрого приготовления, хлеб и пирожки, поскольку готовить крупы или макароны им просто негде.

«К нам приходят самые-самые нуждающиеся и незащищённые, и часто им просто некуда больше обратиться. И впереди длинная зима, и хочется, чтобы она оказалась посытнее. Поэтому мы приглашаем всех поучаствовать в этом добром деле.

Переводить можно от десяти рублей до 60 тысяч. Принимают помощь и на самом гуманитарном складе. Там всегда рады получить в дар не только продукты, но и вещи, а также гигиенические средства. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», больше всего они необходимы для новорождённых.

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