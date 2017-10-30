Атамбаев взял отпуск, чтобы подумать над будущим Кыргызстана

Источник: Tengrinews

Уточняется, что Атамбаев вышел в отпуск с 30 октября.

«Во время отпуска президент будет работать над окончательным вариантом проекта Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период до 2040 года», — сообщает пресс-служба.

Атамбаев приступил к президентским обязанностям в 2011 году. 1 декабря 2017 года срок его полномочий по конституции истекает.