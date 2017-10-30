Атамбаев взял отпуск, чтобы подумать над будущим Кыргызстана
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный отпуск за месяц до окончания своих полномочий, сообщает РИА Новости со ссылкой на
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный отпуск за месяц до окончания своих полномочий, сообщает РИА Новости со ссылкой на
Уточняется, что Атамбаев вышел в отпуск с 30 октября.
«Во время отпуска президент будет работать над окончательным вариантом проекта Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период до 2040 года», — сообщает
Атамбаев приступил к президентским обязанностям в 2011 году. 1 декабря 2017 года срок его полномочий по конституции истекает.
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