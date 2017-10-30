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08:17 (мск), источник: Tengrinews

Атамбаев взял отпуск, чтобы подумать над будущим Кыргызстана

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный отпуск за месяц до окончания своих полномочий, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата главы страны.

Источник: Tengrinews

Уточняется, что Атамбаев вышел в отпуск с 30 октября.

«Во время отпуска президент будет работать над окончательным вариантом проекта Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период до 2040 года», — сообщает пресс-служба.

Атамбаев приступил к президентским обязанностям в 2011 году. 1 декабря 2017 года срок его полномочий по конституции истекает.

Выборы нового главы государства прошли 15 октября. На них победил Сооронбай Жээнбеков, выдвинутый президентской Социал-демократической партией. Окончательные итоги выборов еще не оглашены.

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