Перинатальный центр спроектируют в Братске в 2018 году
113 млн рублей из областной казны будет выделено на проектирование.
113 млн рублей из областной казны будет выделено на проектирование.
Работы по проектированию нового перинатального центра в Братске проведут в 2018 году, отметила председатель Думы Лариса Павлова. Предварительно, будет выделено 113 млн рублей из бюджета Иркутской области. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В письме, поступившем в Думу Братска от заместителя председателя Заксобрания Иркутской области, председателя комитета по бюджету, ценообразованию,
«Письмо поступило в Думу в ответ на обращение в ЗС депутатов Братска с предложением предусмотреть в региональном бюджете финансирование строительства в городе современного перинатального центра», — говорится в сообщении.
Депутат ЗС Георгий Любенков, присутствовавший на заседании, сообщил, что средства на проектные работы будут выделены в начале 2018 года.