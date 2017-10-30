Перинатальный центр спроектируют в Братске в 2018 году

Источник: IrkutskMedia.ru

Работы по проектированию нового перинатального центра в Братске проведут в 2018 году, отметила председатель Думы Лариса Павлова. Предварительно, будет выделено 113 млн рублей из бюджета Иркутской области. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Братска.

В письме, поступившем в Думу Братска от заместителя председателя Заксобрания Иркутской области, председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Натальи Дикусаровой, сообщается, что «Управление капитального строительства Иркутской области» определило предварительную стоимость проектирования учреждения в размере почти 113 млн рублей.

«Письмо поступило в Думу в ответ на обращение в ЗС депутатов Братска с предложением предусмотреть в региональном бюджете финансирование строительства в городе современного перинатального центра», — говорится в сообщении.