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09:43 (мск), источник: Вести - Самара

В Самарской области конец октября и начало ноября будут дождливыми

Теплые и сырые. Именно такими, если верить прогнозам синоптиков, будут в Самарской области конец октября и начало ноября.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 87% 743 мм рт. ст. 10 м/с
Источник: Reuters

В первой половине наступившей недели днем воздух будет прогреваться до 8 — 10 градусов. Ночами мы тоже увидим на термометрах плюсовые значения. Заморозков не ожидается, а вот дождь — местами сильный — будет поливать регион почти круглосуточно.

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