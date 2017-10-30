В Самарской области конец октября и начало ноября будут дождливыми

В первой половине наступившей недели днем воздух будет прогреваться до 8 — 10 градусов. Ночами мы тоже увидим на термометрах плюсовые значения. Заморозков не ожидается, а вот дождь — местами сильный — будет поливать регион почти круглосуточно.