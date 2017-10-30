В одной из кузбасских шахт погиб рабочий

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, тело погибшего обнаружили около 5:30 часов в горной выработке. Региональный следком проводит по факту доследственную проверку. Предварительно, горный мастер ехал на электровозе вместе с водителем, при этом наблюдая за состоянием подземного хода. Мужчина зацепился рабочей курткой за один из крюков, установленных в кровле шахты. Его выдернуло из электровоза и затащило между бортом и выработкой, протянув таким образом около 3 м пока электровоз не остановился. Согласно должностной инструкции, горный мастер не имел права находится в электровозе, он должен был либо идти пешком, либо ехать в вагоне.