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08:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В одной из кузбасских шахт погиб рабочий

Тело 34-летнего горного мастера нашли в горной выработке.

В шахте Ленинска-Кузнецкого погиб 34-летний горный мастер.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, тело погибшего обнаружили около 5:30 часов в горной выработке. Региональный следком проводит по факту доследственную проверку. Предварительно, горный мастер ехал на электровозе вместе с водителем, при этом наблюдая за состоянием подземного хода. Мужчина зацепился рабочей курткой за один из крюков, установленных в кровле шахты. Его выдернуло из электровоза и затащило между бортом и выработкой, протянув таким образом около 3 м пока электровоз не остановился. Согласно должностной инструкции, горный мастер не имел права находится в электровозе, он должен был либо идти пешком, либо ехать в вагоне.

Спасатели, которых вызвали коллеги потерпевшего, подняли тело на поверхность. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Процессуальное решение будет принято после проверки.

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