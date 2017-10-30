Многодетные семьи в Приморье могут получить маткапитал и социальные пособия

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 30 октября, PrimaMedia.

Многодетные семьи в Приморье сегодня получают различные виды социальной поддержки: компенсационные выплаты, материнский капитал, возмещение расходов на проезд и приобретение лекарств, детские ежемесячные пособия. В 2017 году на демографические выплаты направлено из краевого и федерального бюджетов 3,2 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Многодетная семья в Приморском крае — это семья, имеющая в своем составе трех и более детей и воспитывающая их до 18-летнего возраста, а также детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях (за исключением образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы) до окончания такого обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

Семьи с тремя детьми сегодня получают различные виды социальной поддержки. В 2017 году свыше 22 тысячам семей выплатили детские ежемесячные пособия, 9,2 тысячи семей получили пособие до 3 лет на третьего ребенка, 17,6 тысяч семей получили пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Кроме того, семьям, в которых появился третий (последующий) ребенок, положен региональный материнский капитал. «Стоимость» сертификата в 2017 году составила 163 тысячи рублей, их получили 1,6 тысячи семей.

Отметим, назначение мер соцподдержки многодетным семьям осуществляется департаментом труда и социального развития Приморского края в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013−2020 годы.

На всей территории края работают отделения приема населения по социальным вопросам на базе Центра социальной поддержки населения Приморского края.

В «Едином социальном окне» вы можете:

получить консультацию по вопросам социальной защиты населения; подать документы на установление льготных статусов; подать документы на оформление мер социальной поддержки и помощи.

Также подать пакет документов на получение услуг можно через сеть МФЦ Приморского края или через портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.