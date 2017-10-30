Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Трое полицейских устроили разбойное нападение в Подмосковье
Тайна века: открыты новые подробности убийства Кеннеди
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
СМИ: журналист поведал об особенностях новых пулеметов из РФ
Нагрубившего украинке поляка выгнали из телестудии
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Праздник миллиона огней
08:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Многодетные семьи в Приморье могут получить маткапитал и социальные пособия

В регионе на демографические пособия направлено 3,2 млрд рублей (ИНФОГРАФИКА).

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 30 октября, PrimaMedia.

Многодетные семьи в Приморье сегодня получают различные виды социальной поддержки: компенсационные выплаты, материнский капитал, возмещение расходов на проезд и приобретение лекарств, детские ежемесячные пособия. В 2017 году на демографические выплаты направлено из краевого и федерального бюджетов 3,2 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Многодетная семья в Приморском крае — это семья, имеющая в своем составе трех и более детей и воспитывающая их до 18-летнего возраста, а также детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях (за исключением образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы) до окончания такого обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

Семьи с тремя детьми сегодня получают различные виды социальной поддержки. В 2017 году свыше 22 тысячам семей выплатили детские ежемесячные пособия, 9,2 тысячи семей получили пособие до 3 лет на третьего ребенка, 17,6 тысяч семей получили пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Кроме того, семьям, в которых появился третий (последующий) ребенок, положен региональный материнский капитал. «Стоимость» сертификата в 2017 году составила 163 тысячи рублей, их получили 1,6 тысячи семей.

Отметим, назначение мер соцподдержки многодетным семьям осуществляется департаментом труда и социального развития Приморского края в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013−2020 годы.

На всей территории края работают отделения приема населения по социальным вопросам на базе Центра социальной поддержки населения Приморского края.

В «Едином социальном окне» вы можете:

получить консультацию по вопросам социальной защиты населения; подать документы на установление льготных статусов; подать документы на оформление мер социальной поддержки и помощи.

Также подать пакет документов на получение услуг можно через сеть МФЦ Приморского края или через портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте департамента труда и социального развития Приморского края soctrud.primorsky.ru/. Телефон для справок: 241−13−17, 241−49−81.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Зачем главе известной израильской компании помощь российского стоматолога-имплантолога?
Мошенниками блокчейна во Владивостоке займется первое крипто-детективное агентство в РФ
Штаб Собчак обсудил три схемы выдвижения в президенты
«Матильда» собрала за первый уикенд около 200 млн рублей
Минобороны: сокращение бюджета не влияет на боеспособность армии
Глава Минздрава заявила о создании индивидуальных лекарств
Опрос: менее половины россиян выступают за поддержку ДНР и ЛНР
Reuters: не менее шести человек погибли из-за урагана в Европе
В Британии нашествие осьминогов обеспокоило ученых
Спорт
«Локо» — чемпион. Пока – первого круга «Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь