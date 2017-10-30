Жителей Башкирии ждут трехдневные выходные

В начале ноября жителей Башкирии, как и всех россиян, ждут длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства. Так как в этом году праздник выпал на субботу, выходной день перенесли на понедельник, 6 ноября. Таким образом, удастся отдохнуть целых три дня — 4, 5 и 6 ноября. При этом продолжительность рабочего дня в пятницу, 3 ноября, сократиться на один час.