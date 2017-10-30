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08:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителей Башкирии ждут трехдневные выходные

Республика отмечает день народного единства.

В начале ноября жителей Башкирии, как и всех россиян, ждут длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства. Так как в этом году праздник выпал на субботу, выходной день перенесли на понедельник, 6 ноября. Таким образом, удастся отдохнуть целых три дня — 4, 5 и 6 ноября. При этом продолжительность рабочего дня в пятницу, 3 ноября, сократиться на один час.

Справка «КП»:

День народного единства — российский государственный праздник, начиная с 2005 года отмечается 4 ноября. Ополчение земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского 22 октября 1613 года (по старому стилю) взяли штурмом Китай-город и изгнали из Москвы поляков, после чего на престол взошли Романовы.

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