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08:59 (мск), источник: Газета.Ру

Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут

Американский актер Кевин Спейси объявил о своей гомосексуальности. Об этом он написал в твиттере.

Источник: AP 2017

«Близкие ко мне люди знают, что на протяжении всей жизни у меня были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. Я любил мужчин и у меня были романтические встречи с ними, и теперь я выбираю продолжить жить как открытый гей», — написал актер.

При этом ранее в СМИ появились сообщения о том, что актер из сериала Star Trek Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах.

«Я глубоко уважаю и восхищаюсь Энтони Рэпп как актером. Я более чем шокирован этой историей. Я честно не помню этой встречи, она должна была быть около 30 лет назад», — написал актер, принеся извинения за свое поведение.

Спейси отметил, что именно эта история заставила его открыто объявить о своей гомосексуальности.

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