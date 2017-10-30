Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут

Источник: AP 2017

«Близкие ко мне люди знают, что на протяжении всей жизни у меня были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. Я любил мужчин и у меня были романтические встречи с ними, и теперь я выбираю продолжить жить как открытый гей», — написал актер.

При этом ранее в СМИ появились сообщения о том, что актер из сериала Star Trek Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах.

«Я глубоко уважаю и восхищаюсь Энтони Рэпп как актером. Я более чем шокирован этой историей. Я честно не помню этой встречи, она должна была быть около 30 лет назад», — написал актер, принеся извинения за свое поведение.