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09:45 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе проходит профилактическая операция ГИБДД «Внимание дети»

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе в целях недопущения роста дорожных аварий с участием несовершеннолетних проводится профилактическая операция «Внимание дети».

Источник: Башинформ

«Многие из ребят большую часть времени будут проводить на улице, так как у школьников начались осенние каникулы! Водители!!! Будьте внимательны!», — предупреждают инспекторы столичной Госавтоинспекции.

Добавим, сегодня утром, 30 октября, в Туймазах на улице Чапаева сбили женщину с ребенком. В результате ДТП пешеходы получили серьезные травмы и были госпитализированы.

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