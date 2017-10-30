В Челябинской области не хватает инженеров, технологов и энергетиков

Специалисты компании по поиску работы и персонала HeadHunter изучили вакансии и резюме в Челябинской области и выяснили, какие специалисты востребованы в сфере «Производство».

Работники производственной сферы входят в топ-10 самых востребованных профессиональных отраслей региона. Больше всего работодателям нужны работники инженерных специальностей в Челябинске, Магнитогорске и Миассе.

К наиболее востребованным специализациям относится «Машиностроение» (34%). Далее по востребованности — инженеры (19%), металлургия (15%) и пищевая промышленность (13%). Также работодатели часто ищут технологов и энергетиков.

Однако всего 10% соискателей хотели бы работать в производственной сфере. Большинство кандидатов ищут себе работу в сфере продаж.