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09:51 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинской области не хватает инженеров, технологов и энергетиков

Работодатели в отрасли «производство» предлагают зарплату в размере 35 тысяч рублей.

Специалисты компании по поиску работы и персонала HeadHunter изучили вакансии и резюме в Челябинской области и выяснили, какие специалисты востребованы в сфере «Производство».

Работники производственной сферы входят в топ-10 самых востребованных профессиональных отраслей региона. Больше всего работодателям нужны работники инженерных специальностей в Челябинске, Магнитогорске и Миассе.

К наиболее востребованным специализациям относится «Машиностроение» (34%). Далее по востребованности — инженеры (19%), металлургия (15%) и пищевая промышленность (13%). Также работодатели часто ищут технологов и энергетиков.

Однако всего 10% соискателей хотели бы работать в производственной сфере. Большинство кандидатов ищут себе работу в сфере продаж.

Отметим, что средняя зарплата, которую предлагают работодатели в отрасли «производство» в Челябинской области составляет 35 тысяч рублей.

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